Dünyanın en büyük 20 elmasından biri: 706 karatlık elmas bulundu

Sierra Leone'de yaşayan Hristiyan papaz Emmanuel Momoh, yarı zamanlı olarak çalıştığı madende 706 karatlık bir elmas buldu.

İngiltere'de yayımlanan The Times gazetesinde yer alan habere göre elmas, dünyada bugüne kadar ortaya çıkarılan en büyük yekpare elmastan biri oldu.

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma, ülkeyi kalkındırmak için taşın açık artırmayla satışa çıkarılacağını ve taşı bulan papazın da "hak ettiği payı" alacağını söyledi.

Taş, güvenlik amacıyla başkent Freetown'daki Merkez Bankası'nın kasasına kaldırıldı.

Sierra Leone'de 1972 yılından beri bu büyüklükte bir elmas bulunmamıştı.

Dünyadaki en büyük elmas ise 1893'te Brezilya'da bulunan 3 bin 167 karatlık Sergio isimli elmas.