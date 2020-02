Dünyanın en büyüğü VakıfBank basının karşısına çıktı

VakıfBank Başantrenörü Guidetti: \"Dünyanın en büyük kulübüyüz\"

İbrahim ALİOĞLU - Doğanay YAVUZ - İSTANBUL / DHA

FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası\'nda üst üste ikinci, toplamda da üçüncü kez dünyanın en büyüğü olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, basınlar bir araya geldi.

Çin\'in Shaoxing şehrinde düzenlenen 2018 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası\'nın finalinde Minas Tenis Clube\'ü 25-23, 25-21 ve 25-19\'luk setlerle 3-0 yenerek, üst üste ikinci toplamda da üçüncü kez dünyanın en büyük kupasını müzesine götüren VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, VakıfBank Spor Sarayı\'nda düzenlenen toplantıda basının karşısına çıktı.

Toplantıda şampiyon takımı tebrik eden VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, \'\'Ülkemiz, bankamız ve ailemiz adına çok mutlu bir gün yaşıyoruz. Kızlarımız dünya şampiyonluğunu üçüncü kez kazanarak, dünyada bir ilki başardı. Bize bu mutluluğu yaşattıkları için tüm büyük VakıfBank ailesi adına kendilerine, değerli antrenörlerine ve kulüp yönetimine teşekkür ediyorum. Bir banka olmanın ötesinde topluma karşı duyduğumuz sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Voleybol ile tanıştırdığımız binlerce kız çocuğu ve Türk sporuna yetiştirdiğimiz çok sayıda değerli oyuncu ile voleybolun yanındaki güç olmaktan gurur duyuyoruz. Takımımızın bizi daha nice başarılarla gururlandırmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum\'\' dedi.

VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, üçüncü kez dünya şampiyonu olan takıma Vakıf altını hediye etti.

\"TÜRK KADININA ARMAĞAN OLSUN\"

Basın toplantısında üçüncü dünya şampiyonluğunu değerlendiren VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Demren, \'\'Büyük VakıfBank ailesinin bir parçası olan spor kulübümüz, mücadele ettiği her kulvarda büyük başarılara imza atmaya devam ediyor. Türkiye\'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan kulübü olarak Türkiye\'ye dünyanın en büyük kupasını üçüncü kez getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kazandığımız üç dünya şampiyonluğunu da namağlup olarak kazanmak bizleri ayrıca gururlandırdı. Bu yola sürdürülebilir başarı vizyonuyla çıkmıştık. Dünyanın en büyük kupasında hep en yukarıda olmak, hedeflediğimiz yerde olduğumuzun en büyük göstergesidir. Bu başarılar elbette gurur verici... Ama en güzeli bu başarıları genç kızlarımızla yakalamış olmamızdır. Altyapımızdan yetişen pırıl pırıl gençlerle dünyanın en büyüğü olmayı başardık. A Takımımıza geçtiğimiz yıl iki, bu yıl da altyapımızdan üç oyuncu çıkardık. Biz bu kızlarımızla dünya ve Avrupa\'da zirveye çıktık. Bu kupa, emeklerinin değeri hiçbir zaman ölçülemeyecek ve ödenmeyecek her yaştaki Türk kadınına armağan olsun\'\' şeklinde konuştu.

\"DÜNYANIN EN BÜYÜK KULÜBÜYÜZ\"

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ise, \'\'Oyuncularımla ne kadar gurur duysam azdır. Bir kez daha ne kadar iyi bir takım olduklarını gösterdiler. Şampiyona boyunca sahada her top için savaşan bir takım vardı. Oyuncularım VakıfBank gibi dünyanın en büyük kulüplerinden birinde oynamanın bilinciyle mücadele ettiler. VakıfBank Spor Kulübü olarak geldiğimiz nokta ortada. Bu seviyeyi devam ettirmek istiyoruz. Artık başarısız olma gibi bir lüksümüz yok. Tüm kupaları kazanmak için mücadele etmeye devam edeceğiz\'\' dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Basın toplantısından görüntüler

- Açıklamalar

- Genel detaylar

(FOTOĞRAFLI)

12.12.2018 - Haber Kodu : 181212134

12.12.2018 - Haber Kodu : 181212136

12.12.2018 - Haber Kodu : 181212148