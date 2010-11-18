Dünyanın en başarılı 3. iş kadını Güler Sabancı

T24- Financial Times (FT) gazetesinin iş dünyasının en başarılı kadınlarını sıralandığı “Dünyada Zirvedeki 50 İş Kadını” listesinde, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı üçüncü sırada yer aldı. Sabancı, FT’nin düzenlediği Londra'daki “Zirvedeki Kadınlar” konulu konferansta "Türkiye’deki kadınlar hırslı ve heyecanlı" dedi.



İngiliz Financial Times (FT) gazetesinin “Dünyada Zirvedeki 50 İş Kadını” (Top 50 Women In World Business) listesi açıklandı. İş dünyasının zirvesindeki kadınların sıralandığı listede, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı üçüncü sırayı alırken, PepsiCo’nun CEO’su Indra Nooyi birinci, Avon’un yöneticisi Andrea Jung ise ikinci sırayı aldı. Sabancı geçen yıl aynı listede beşinci sırada yer almıştı. Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer ise FT’nin ‘The Alternative 50’ listesine girdi. Güler Sabancı, FT’nin düzenlediği “Zirvedeki Kadınlar” konulu konferansa da katıldı. Londra’da Mandarin Otel’de yapılan konferansa aralarında Fransa Maliye Bakanı Christine Lagarde ve dünyanın önde gelen şirketlerinin kadın yöneticileri katıldı.

Krizde çalışanları dinledik







Güler Sabancı, konferansın ikinci oturumunda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin bu yıl yüzde 7.5 büyüdüğünü söyleyerek, bankacılık sisteminin son ekonomik kriz karşısındaki direncini ve gücünü anlattı. Ekonomik krizde, çalışanlarla ve ekiplerle iletişime geçip, yüzlerce çalışanı dinlediklerini belirten Sabancı, “Krizi çözmek için verimlilik ve üretkenliğe geri dönmek gerekiyordu ve biz bunu başardık” değerlendirmesini yaptı.

Sabancı Holding’in portföyünün tüketicilere kaydığını ve yönetim kadrosunun yüzde 26’sının kadınlardan oluştuğunu belirten Güler Sabancı, “Türkiye’deki kadınların hırslı ve heyecanlı oldukları doğru. Gelişmekte olan bu ülkenin başarısının bir parçası olmak istiyorlar” dedi.

Akbank’ta çalışanların yüzde 53’ünün kadın olduğunu vurgulayan Güler Sabancı, “Bankamız, Türkiye’nin önde gelen bankalarından. Dolayısıyla, bankacılara daha fazla kadın çalıştırmalarını tavsiye ederim” diye konuştu.

Kadınlara cesaret verin

Kadınların cesaretlendirilmesi gerektiğini ifade eden Sabancı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben, büyükannem tarafından cesaretlendirildim. Büyükannemin, 6 oğlu vardı, kızı yoktu. Küçük bir çocukken büyükannemin nasıl idare ettiğini gözlemledim. Farklılıkları idare etmek, yönetmek, sadece kadını, erkeği, ya da farklı kültürleri yönetmek değildir, her kişi farklıdır, dolayısıyla önemli olan hep birlikte birşeyler yaratabilmektedir.”

Bu arada, Financial Times Sabancı’ya ilişkin bir tanıtım yazısına yer verdi. Yazıda, Güler Sabancı’nın sadece Türkiye’nin en büyük şirketlerinden birinin yönetim kurulu başkanı olmadığı, ayrıca ülkenin siyasi, sosyal ve kültürel hayatında da önemli bir güç olduğu belirtildi.

Yazıda, “İşle ilgili konuşurken ki akıcılığını; Türkiye’de eğitimin gelişimi, temiz enerji, şarap üretimi, Picasso, Mozart ve Osmanlı hat sanatından bahsederken de sürdürüyor” ifadelerine yer verildi.

Sürdürülebilir büyüme için kadınları daha çok iş hayatına çekmeliyiz

Güler Sabancı, Sabancı Grubu’nda 2006’dan 2010’a kadınların oranında yüzde 3’lük bir artış olduğunu kaydetti. Bankacılık ve sigortacılıkta kadınların oranının her zaman daha yüksek olduğunu belirten Sabancı, “Ama ortalamada, diğer işlerimizde de kadınların daha çok olmasını arzu ederim” dedi. Kamuda ve siyasette kadınların sayısının azlığından dolayı, dünya sıralamasında Türkiye’nin yerinin biraz düşük olduğunu kaydeden Sabancı, kadınların ekonomik alandaki katkılarının ise arttığını ifade etti. Güler Sabancı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kadınlarımızın ve kız çocuklarımızın insan hakları ve eğitim hakları konusu çok önemli ve üstünde durmamız gereken bir konu. Ekonomik hayatta, büyüme potansiyeli olan ülkelerde, kadınlar daha çok rol almaya başladılar. Bu da çok memnuniyet verici. Ne kadar çok kadınlarımızı iş hayatına, ekonomik hayata çekebilirsek, o kadar Türkiye’nin bugün yaşadığımız iyi büyüme rakamlarını sürdürülebilir hale getirebiliriz.”

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, “Kadınların iş hayatına katılımında başörtüsünün engel teşkil ettiğini düşünüyor musunuz?” sorusuna ise “Ben kızlarımızın üniversitede okuma haklarının herşeyin önünde olduğuna inananlardanım” yanıtını verdi.

‘Akıl hocam amcamdı, bana inandı’





Güler Sabancı, kendisine yol gösteren birinin olup olmadığının sorulması üzerine, amcası Sakıp Sabancı’yı kastederek, “Akıl hocam amcamdı. Bana inandı” dedi. Sakıp Sabancı’nın kendisine, “Sana kapıyı açabilirim ama kapıdan içeri girmek ve orada kalmak sana bağlı” dediğini anlatan Güler Sabancı, şirket yönetiminde yol göstericiliğin yardımcı ve yararlı olduğuna inandığını söyledi.

‘The Alternative 50’ listesinde Suzan Sabancı Dinçer var





Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer’in yer aldığı FT’nin ‘The Alternative 50’ listesinde dünyanın sayılı şirketlerinin yöneticileri yer alıyor. Bu yöneticiler arasında Boeing Başkan Yardımcısı Mary Armstrong, PepsiCo Asya Pasifik Başkanı Ümran Beba, Oracle Başkanı Safra Catz, HP’nin CFO’su Cathie Lesjak, Coca-Cola Avrupa Başkanı Dominique Reiniche, JP Morgan Chase Başkanı Heidi Miller, Diesel CEO’su Daniela Riccardi, Morgan Stanley CFO’su Ruth Porat, Chanel CEO’su Maureen Chiquet gibi iş kadınları bulunuyor.

Financial Times, liste ile ilgili yaptığı değerlendirmede, Suzan Sabancı Dinçer’in Blackstone ve Citigroup’un Uluslararası Danışma Kurulu Üyesi olduğuna da dikkat çekti.







CHERIE BLAIR’DEN TÜRKİYE’YE BAYRAM MESAJI





FT’nin konferansına, İngiltere’nin eski Başbakanı Tony Blair’in eşi Cherie Blair de dinleyici olarak katıldı. Cherie Blair konferanstan ayrılırken, “Müslümanlar için böyle önemli bir zamanda, Londra’dan Türkiye’ye güzel ve müreffeh bir Kurban Bayramı geçirilmesi dileğimi gönderiyorum” açıklamasında bulundu