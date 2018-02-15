Dünyanın emoji haritası çıkarıldı; işte en negatif ve en pozitif ülkeler!

Sosyal istihbaratın önde gelen şirketlerden biri olan Brand Watch iki yılda atılan ve en az bir emoji içeren 6 milyar tweeti inceleyerek dünyanın en pozitif ve negatif ülke, eyalet ve şehirleri belirledi.

Emojileri mutlu ve kızdın emojiler olarak ayırarak kategorize eden araştırma sonuçlarına göre, dünyanın en pozitif 15 şehri Hindistan'da bulunuyor. 20 şehri negatif kategorisinde yer alan ABD ise en negatif ülke oldu. Ancak ana hatlarıyla bakıldığında dünyada genel olarak pozitif paylaşımlar yapıldığını söylemek mümkün. En olumsuz kent Paterson, New Jersey'de bile pozitif emojili tweetlerin oranı yüzde 61 olarak belirlendi.

ABD'de en negatif eyaletler, Delaware, Illinois ve Mississippi oldu. ABD'nin kuzey kesimlerinin güneye göre daha mutlu olduğu belirlendi.

Güney Amerika'da ise tweetlerin yüzde 34’ünde olumsuz emoji kullanan Ekvador en negatif ülke oldu. Ekvador'u Bolivya ve Venezuela takip etti.

Avrupa'nın en negatif ülkelerinin ise Hollanda, Birleşik Krallık ve Yunanistan olduğu ortaya çıktı. Türkiye, Slovakya ve Moldova ise Avrupa'nın en pozitif ülkelerini oluşturdu.

Onedio'nun çevirdiği habere göre, araştırma kapsamında dünyanın en kalabalık ülkeleri ve şehirleri de incelendi.

Hindistan

Indore, Malwa – 16.88% negatif

Endonezya

Bandung, West Java – 16.2% negatif

Brezilya

Fortaleza – 22.33% negatif

Birleşik Krallık

Livingston, Scotland – 33.67% negatif

Almanya

Berlin – 17.91% negatif

Fransa

Metz – 20.70% negatif

İspanya

Alicante – 19.72% negatif

İtalya

Florence – 19.19% negatif

Türkiye

İstanbul – 16.48% negatif

Rusya

St. Petersburg – 16.74% negatif