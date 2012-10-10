Dünyanın ekonomik görünümü değişiyor mu?

- Mahfi Eğilmez

Aşağıda IMF World Economic Outlook’tan yararlanarak hazırladığım bir tabloyu sunuyorum. Tablo dünyanın ekonomik görünümünü son iki yılda karşılaştırmalı olarak veriyor. Üst bölümde 2010 yılı görünümü alt bölümde de 2011 yılı görünümü var.

Öncelikle 2011 yılı görünümünü basit biçimde açıklamaya çalışayım. Dünyayı 100 kişiden oluşan, toplam geliri 100 dolar olan bir köy olarak hayal edersek Köydeki nüfusun 15’inin gelişmiş ekonomiler adıyla, 85’inin ise yükselen ve gelişen ekonomiler adıyla sınıflandırıldığını görürüz. 15 kişilik gelişmiş ekonomiler 100 dolarlık köy gelirinin 51,1 dolarını alıyor buna karşılık 85 kişilik yükselen ve gelişen ekonomiler ise 100 dolarlık köy gelirinin 48,9 dolarını alıyor.

2011 yılı görünümüne göre gelişmiş ekonomiler içinde yer alan Amerikalılar kişi başına 4,3 dolar, Euro bölgeliler 3 dolar, Japonlar ise 2,9 dolar elde ediyor. Buna karşılık yükselen ve gelişen ekonomiler arasında yer alan Rusların eline adam başına 1,42 dolar, Brezilyalıların eline 1,03 dolar, Türklerin eline 0,91 dolar, Çinlilerin eline 0,73 dolar, Hintlilerin eline 0,32 dolar, geçiyor.

Oldukça adaletsiz bir dünya ekonomik görünümüyle karşı karşıya bulunuyoruz. Buna karşılık 2010 yılının görünümüyle karşılaştırdığımızda adaletsiz görünümde hafif de olsa bir düzelme gözlemlenebiliyor. İşi biraz daha geri götürüp de 2005 yılındaki dünya ekonomik görünümüne bakarsak 2010 yılı görünümüyle bire bir aynı olduğunu görürüz. Demek ki 2005’den 2010’a kadar pek bir şey değişmemişken küresel krizin etkisiyle son bir yılda değişiklikler olmuş. Bunda yükselen ekonomilerin ve gelişmekte olan ekonomilerin küresel krize daha dayanıklı bir yapıda olmalarının ve krizi daha az hasarla geçirmelerinin önemli etkisi var.

Mahfi Eğilmez'in bu yazısı www.mahfiegilmez.com sitesinden alınmıştır.