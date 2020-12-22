Dünyanın düz olduğuna inanan Kyrie Irving, maç önü tütsü ritüeline başlıyor

Brooklyn Nets‘in oyun kurucusu Kyrie Irving’in eski takımı Boston Celtics‘le oynadıkları hazırlık maçından önce TD Banknorth Garden’ı tütsülerken videosu ortaya çıktı ve yıldız ismin bu hareketi sosyal medyada gündeme geldi.

Brooklyn Nets‘in Boston Celtics‘i 113-89 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Kevin Durant, “Kyrie bunu hep yapıyor. Evde 2K oynamadan önce bile odasını tütsülüyordur” diyerek bunun takım arkadaşı için normal bir durum olduğunu belirtti. Irving de maçın ardından bu hareketi hakkında “Bugün yaptığım şey evimde yapmadığım bir şey değildi” ifadelerini kullandı.

Irving daha önce 2 yıl Celtics’te oynamıştı ve bu hazırlık maçı, takımdan ayrıldığından beri Boston’a döndüğü ilk karşılaşmaydı. Eski takımının sahasında çıktığı ilk maçta böyle bir hareket yapması, sosyal medyada olay yarattı. All-Star oyuncu ise bu hareketinin amacının sadece kötü enerjiden arınmak olduğunu dile getirdi.

“Birçok yerel kabile bunu yapıyor.” diyen Irving, “Sadece ortamdaki enerjiyi temizlemek ve dengemizi koruduğumuzdan emin olmak için yapıyorum.” sözlerini ifade etti. Irving, rakip takımların izin vermesi durumunda her maçtan önce aynı ritüeli Kızılderili’lerden gelen köklerini onurlandırmak için gerçekleştirmeyi planladığını da ekledi.