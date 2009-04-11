Eski Başbakan ve Milli Görüş’ün lideri Necmettin Erbakan, siyasete hızlı döndü. Saadet Partisi’nin ‘polit büro’sunun başına geçen Erbakan, yarın (12 Nisan 2009) İran’a gidiyor. Doktor nezaretinde ve bavullarında ilaçlarla bu geziye çıktığını söyleyen Erbakan, “Dünyanın durumunu görüşmek üzere İran’a gidiyorum” dedi.



Erbakan, Ankara'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında, açıklamalarda bulundu:



''Seyahatinin Türkiye, İran ve bütün insanlığın saadetine vesile olmasını'' dileyen Erbakan, toplantıda ''dünyanın durumu ve yeni dünya kuruluşu bakımından seyahatin ve D8'lerin önemi, Türkiye ve İran arasındaki örnek işbirliğinin gerçekleştirilmesi için yapılması gerekenler'' hakkında bilgi verdi.



''İran Dini Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney, İran İslam Cumhuriyeti Düzenin Yararını Teşhis Konseyi Başkanı ve Tahran Cuma Namazı İmamı Ali Ekber Haşimi Rafsancani, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinecad ve İran Parlamentosu iktidar partisi başkanı Ayetullah Kharazi'nin daveti üzerine'' bu ülkeye gideceğini belirten Erbakan, seyahatinin ana gayesinin ''Türkiye-İran arasındaki münasebetleri geliştirmek bölgesel ve dünya barışının tesisi için neler yapılması gerektiği hususunda fikir teatisinde bulunmak'' olduğunu söyledi.



Erbakan, bir hafta sürecek seyahatte ''en yüksek seviyedeki kimselerle en samimi şekilde görüşmeler yapacağını'' belirterek, İran parlamentosuna ve İran Dini Lideri Hamaney başkanlığında toplanan dini liderlere de hitap edeceğini kaydetti.



İçinde bulunulan dönemde dünyanın, ırkçı emperyalizmin, kuvveti üstün tutan zihniyetin esiri ve kölesi olan bir zulüm dünyasına dönüşeceğini savunan Erbakan, ''İnsanlık Tarihi Boyunca 'Hakkı' ve 'Kuvveti' Üstün Tutan Medeniyetler'' başlığıyla hazırladığı grafik üzerinde insanlık tarihini anlattı.



İsrail ve ABD'nin politikalarını eleştiren Erbakan, ''Yeni dünyayı kurma görevinin Türkiye'ye düştüğünü söyledi. Erbakan, şöyle konuştu:



''Siyonizmi Amerikan halkı dahil bütün dünya halklarını eziyor. Siyonizm hepimizi aldatıyor. Birleşmiş Milletleri kuruyor ama BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesinden birisi ABD olacak, o da benim kontrolümde olacak diyor. Bugün BM'nin İsrail aleyhine 500'den fazla kararı var ABD hepsini veto etmiştir, hiçbiri uygulanmıyor. Bu nasıl BM, adalet, hürriyet, demokrasi. Böyle BM olmaz, böyle Dünya Bankası olmaz. Siyonizmin sermayesini devlet garantisiyle geliştirmek için kurulmuş bir kuruluş. Böyle IMF olmaz. Siyonizmin sermayesini emniyet altına almak için anlaşmalar yapacak. Böyle UNESCO olmaz. İstanbul için yardım istiyorsun. Bir Osmanlı eserine para vermiyor ama Bizans eseri olduğunda para veriyor. Bunlar insanlığın saadeti için çalışmıyor. Siyonizme hizmet için çalışıyor.''



'Bavullarımız ilaç dolu'



Dünya politikasına ilişkin ayrıntılı açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erbakan, ''sağlık durumunun seyahate çıkmasına engel olup olmadığının'' sorulması üzerine, ''2 tane sağlık yardımcımızda bizimle geliyor. Bütün gücümüzle hasta yatağımızdan kalkıp... Sürünerek gitseniz, gitmemiz gerek. Bizim bavullarımız ilaçlarla dolu. Birçok teferruat sağlıkla ilgili alındı. İnşallah Allah bir hafta dayanmamıza yardım eder'' yanıtını verdi.



''Açıklamalarınızın Türkiye Cumhuriyeti hükümetini bağlayacak mı? Seyahati hangi sıfatla yapıyorsunuz?'' sorusu üzerine, Erbakan, ''açıklamaların eski bir başbakan, deneyimli bir insan olarak şahsı adına yaptığını, Türkiye Cumhuriyeti bağlamak gibi bir kastı bulunmadığını'' söyledi. Erbakan, ''Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ümit ediyorum ki bu fikirlerimden istifade eder'' dedi.



‘Milli menfaatlere uygun yapılmalı’



Erbakan, bir gazetecinin, ''Türkiye ve Azerbaycan arasında son günlerde sorunlar yaşandığı'' ifade ederek, bu konudaki görüşleri sorması üzerine, ''Azerbaycan bizim en yakın kardeş ülkedir. Azerbaycan'ı uğradığı haksızlıklardan kurtarmak kardeşlik görevimizdir. Dış güçler istiyor diye Azerbaycan'ın haklarının çiğnenmesine, yarın Türkiye'den toprak istenmesine müncer olacak politikaları tasvip etmeyiz. Her şeyin milli menfaatlere uygun yapılmalı''dedi.



Erbakan, oğlu Fatih Erbakan'ı siyasete hazırladığı yönündeki görüşlerin hatırlatılması üzerine, ''Bu tamamen Saadet Partisi ve milletimizin bileceği bir iştir. Bu bir inanç meselesidir. Neferlikle genel başkanlık arasında fark yoktur. Önemli olan niyettir. Kendim için düşündüğümü evladım için de düşünürüm'' diye konuştu.



Necmettin Erbakan, ''AKP içerisindeki bazı siyasilerin görüşlerine katılıp katılmadığının'' sorulması üzerine de ''Onların hepsi bu görüştedirler. Takip edilen politikalardan yürekleri yanmaktadır. Bunu bana söylüyorlar. 'Niye oradasınız dediğim de, bir kısmı 'efendim rüzgar bu tarafa esiyor, burada daha kolay oy alırım diye düşündüğüm için buradayım' diyor. Artık rüzgar değişti'' yanıtını verdi.



Erbakan'ın toplantısında Recai Kutan, Oğuzhan Asiltürk, Şevket Kazan, Yasin Hatipoğlu, Ahmet Tekdal ve oğlu Fatih Erbakan'da hazır bulundu.





