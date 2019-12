Robert Wise’ın çektiği ilk film gibi yeni yapım da robotu Gort’la birlikte dünyayı ziyaret eden Klaatu adlı uzaylıyı konu alıyor. Ünlü bilimci Dr. Helen Benson kendisini, insanlığı dünyanın beklediği krize karşı uyarmak için gelen uzaylıyla yüzyüze bulur.



Senaryosunu Edmund North ve David Scarpa’nın yazdığı, Scott Derrickson’ın yönettiği Dünyanın Durduğu Gün (The Day The Earth Stood Stil) adlı filmde, Keanu Reeves başrolde. Reeves’e, Jennifer Connelly, Jaden Smith ve John Cleese eşlik ediyor.



1951 yapımı bir bilimkurgu klasiği olan “The Day The Earth Stood Still”in yeniden yapımı olan filmde, ünlü bilimci Dr. Helen Benson (Jennifer Connelly) kendisini, insanlığı dünyanın beklediği krize karşı uyarmak için gelen uzaylı Klaatu (Keanu Reeves) yüzyüze bulur.

Helen’in kontrolü dışındaki bir takım güç merciileri Klaatu’ya düşman gözüyle bakarlar ve dünya liderleriyle temasa geçmesini önlerler. Helen ve üvey oğlu Jacob (Jaden Smith) da Klaatu’nun “Dünya dostu” bir uzaylı olmasının ölümcül sonuçlar da verebileceğini farkederler.



Helen’in yapması gereken, dünyayı yok etmek için gelen bu varlığa dünyanın kurtarılmaya değer bir yer olduğunu göstermektir; fakat bunun için çok geç kalmış olabilir.

Süreç başlamıştır.



1951’de efsanevi yönetmen Robert Wise tarafından çekilen film, bilimkurgu severler, yazarlar ve film yapımcıları için bir klasik haline gelmişti. Uzay aracı ile Washington D.C.’ye inen, insan görünümündeki uzaylı Klaatu’nun insanlığı insanın ta kendisinin yol açtığı tehlikelerden korumak adına dünya liderlerini uyarmasını konu alan filmde Klaatu, dev robot bodyguard’ı Gort’un da yardımıyla kendisini hapsetmeye çalışan otoritelerden kaçmaktaydı. Kendi kendini yok etme eğiliminde olan ve bir karmaşa içinde bulunan insanlığı daha iyi anlamak adına insan kültürüne iyice yakınlaşan Klaatu, dul bir kadın ve onun oğlu ile kurduğu arkadaşlık sonucu insanlık hakkında epey fikir edinir ve insanlığı olabilecek en üst seviyeye taşıyabilmek adına çağrıda bulunur.



Film, çekildiği dönemde uzaylılar, robotlar ve uzay araçlarına getirdiği çarpıcı açılım dışında, Soğuk Savaş’ın tırmanma dönemine yaptığı göndermeyle de devrim niteliğindeydi. “50’lerde Amerikan bilimkurgularının çoğu Batı’nın Doğu Bloğu’ndan korkusu üzerine kurulu idi” diyor yapımcı Erwin Stoff. “Korkulacak bir diğer şey de metaforize edilmiş hali ile Komünizm idi. ‘The Day the Earth Stood Still’in ayrıcalığı ise sorumluluğu herkesin üzerine atıyor olmasıydı. Korkulacak diğer şeyi “kendimiz olarak betimlemişti - insan doğasının ve insanın muktedir olduğu şiddetin ta kendisi.”



“Hikâyenin en can alıcı noktası da, direkt olarak uzaylının gözünden anlatyor olması” diyor Stoff. ” Uzaylılarla ilgili çok film izledik, fakat kendimizi uzaylı (alien) olarak gördüğümüz pek olmamıştı.”



“The Day the Earth Stood Still”i yeniden çekme fikri 20 yıldan bu yana Keanu Reeves ile çalışan Stoff’u çok etkiledi. 1994’te büyük başarı yakaladıkları “Speed ” filminde de Reeves ile çalışan Stoff’un aklında projenin başından bu yana Reeves ile çalışmak varmış. Twentieth Century Fox studyolarında başka bir filmin toplantısı esnasında, duvardaki afişi görmei üzerine filmi Reeves ile yeniden çekmeyi öneren Stoff, bu hayalini ancak 20 yıl sonra gerçekleştirebilmiştir.



Reeves, “Filmi aklımızda yeni haliyle canlandırırken, insanlığın bugün yaşıyor oldukları gerçek bir korkuyu yakalama şansımız oldu; şu anda yaşadığımız hayatın, evren için korkunç sonuçları olabileceği korkusu” diyor



Dünyaya, aklında insanlara dair negatif düşüncelerle gelen Klaatu harekete geçmeden önce Birleşmiş Milletler liderleriyle görüşmek istiyor.