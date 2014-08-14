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Dünya
Deutsche Welle

Dünyanın dörtte biri Afrikalı olacak

2050 yılında her dört kişiden biri Afrika’da yaşayacak. UNICEF’ in son raporuna göre, bu demografik değişim için yeni politik stratejiler geliştirilmeli.

14 Ağustos 2014 13:54


Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF ) tarafından hazırlanan ’'Generation 2020 / Africa Report''a (Nesil 2020 / Afrika Raporu) göre, 2050 yılında dünya nüfusunun dörtte biri Afrika’da yaşayacak. Artan doğum oranları ve doğum yapabilecek yaştaki kadın nüfusunun yükselmesiyle gelecek otuz beş yılda kıtada iki milyar çocuk dünyaya gelebilir. Buna göre her yüz kişiden yirmi beşi Afrikalı olabilir ve bunların yüzde 40'ını beş yaşın altındaki çocuklar oluşturabilir.

Rapordaki analizlere göre şu anda 1,2 milyar olan Afrika nüfusu yüz yılın ortalarına doğru ikiye katlanacak ve 2100 yılında 4,2 milyara ulaşacak. Şu anda Asya ile karşılaştırıldığında oldukça düşük olan nüfus yoğunluğununsa 2050 yılında kilometrekare başına 80 kişiye ulaşması bekleniyor. UNICEF’ in hesaplamalarına göre 2030 yılına kadar Afrika’nın büyük çoğunluğu da şehirlerde yaşayacak.

Çocukların eğitim, sağlık ve korunmalarına derhal yatırım yapılması konusunda uyarıda bulunan UNICEF' e göre, Afrika bundan ekonomik olarak da yararlanabilir.

UNICEF Doğu ve Güney Afrika Bölge Direktörü Leila Gharagozloo Pakkala, bu raporun Afrikalı çocuklar için küresel, bölgesel ve ulusal düzeyde bir diyalog yaratması açısından umut verici olduğunu belirtirken, savaşlar ve krizler yaşamış kıtanın fakirlik ve eşitsizlik döngüsünü kırarak bu duruma tepki vermesi gerektiğini vurguluyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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