Dünyanın dört bir yanından politikacılar iklim kriziyle mücadele için 'küresel yeşil anlaşma' çağrısı yapıyor

Birleşik Krallık, Avrupa ve gelişmekte olan ülkelerden bir grup politikacı, iklim kriziyle mücadele edecek ve yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisinden kurtulurken doğayı onaracak bir “küresel yeşil anlaşmaya” ihtiyaç olduğunu söyledi.

The Guardian'ın haberine göre, "Green New Deal" için birçok ülkedeki yasama organlarından politikacılar, Glasgow'da yapılacak Cop26 Birleşmiş Milletler iklim görüşmeleri öncesinde, yeşil ekonomiye adil geçiş sağlayacak politikalar üzerinde birlikte çalışmaya davet ediliyor.

ABD'deki ve dünyadaki aşırı hava koşullarının bir uyarı görevi görmesi gerektiğini dile getiren, ABD'nin Minnesota kongre üyesi İlhan Omar, “İklim değişikliği burada ve insanlık için varoluşsal bir tehdit. Harekete geçmemenin korkunç yansımalarını zaten gördük. İklim krizi kaynaklı doğal afetler, bu yıkıma karşı küresel bir topluluk olarak hareket etmedikçe daha da kötüleşecek” dedi.

Hükümetlerin; yeşil ekonomiyi artıracak önlemler alması, Covid-19 için küresel aşı erişimi ve dünyanın fakir ülkeleri için borçların yeniden yapılandırılması konusunda işbirliği yapması bekleniyor.