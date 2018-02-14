Dünyanın dört bir yanından belgeseller, 37. İstanbul Film Festivali'nde

Uluslararası festivalleri dolaşmış, birbirinden farklı konu ve hikâyeleri beyazperdeye getiren ödüllü belgeseller “NTV Belgesel Kuşağı” ile 37. İstanbul Film Festivali’nde.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek 37. İstanbul Film Festivali, birbirinden farklı konu ve hikâyeleriyle merakla beklenen belgeselleri NTV Belgesel Kuşağı ile beyazperdeye getiriyor. Göçmenlikten, toplumsal ve ekonomik krizlere, sinemadan siyasete, müzikten ve sanattan cinselliğe, teknolojiden savaşlara, modadan yemek kültürüne farklı konularda dünyanın dört bir yanından 12 belgesel, NTV Belgesel Kuşağı’nda izleyicilerle buluşuyor.