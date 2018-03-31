Dünyanın dört bir yanından akademisyenler: Boğaziçilileri bırakın

Boğaziçi Üniversitesi’nde (BÜ) Afrin operasyonu için lokum dağıtanları protesto eden öğrencilere yönelik operasyonlar, Harvard, Cambridge, Yale gibi dünyanın farklı üniversitelerinden 199 akademisyen tarafından kınandı. Uluslararası Af Örgütü, gözaltındaki öğrencilerle ilgili “acil eylem” çağrısıyla imza kampanyası başlattı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hedef göstermesinin ardından gözaltına alınan 13 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi hâlâ gözaltında tutuluyor

Prof. Alice Crary, Prof. Nancy Fraser, Prof. Amy Allen, Prof. Dr. Rahel Jaeggi’nin de aralarında bulunduğu 199 akademisyenin imzaladığı mektup, Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu’nun yanı sıra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Mehmed Özkan’a yollandı. BÜ öğrencilerine destek için yazılan açık mektupta şu ifadeler yer aldı:

Destek sözü veriyoruz

“Boğaziçi Üniversitesi’ndeki öğrencilerin son zamanlarda tutuklanmasına ve taciz edilmesine sert bir şekilde karşı çıkıyoruz. Kampüs içindeki tutuklamalar, polisin ev ve yurt baskınları, Türkiye’de son zamanlarda artan siyasi konuşmaları ve muhalefeti suç kabul etme trendinin bir parçasını oluşturuyor. Recep Tayyip Erdoğan alaycı bir üslupla bu öğrencilerden ‘terörist’ diye bahsetti, onları okuldan atmak ve başka bir üniversitede eğitim almalarını engellemek için ant içti. Erdoğan’dan daha önce böyle sözel saldırılar görmüştük ve bunlar binlerce akademisyenin, gazetecinin, sanatçının ve insan hakları savunucularının tutuklanmasıyla sonuçlanmıştı. Türkiye hükümetini gözaltına alınan öğrencileri derhal serbest bırakmaya çağırıyoruz. Türkiye hükümetini siyasi söylemden dolayı tutuklanmış veya gözaltına alınmış bütün öğrencileri derhal serbest bırakmaya çağırıyoruz. Karşılaştıkları risklere rağmen cesur bir şekilde muhalefetlerini dile getiren bu öğrenciler ile dayanışma içinde olduğumuzu bildiriyoruz. Mümkün olan bütün kamusal ve özel kanallardan bu öğrencileri destekleyeceğimize söz veriyoruz.”

Boğaziçi Üniversitesi’nde, Afrin operasyonuna destek olan grubu protesto eden öğrencilerin gözaltına alınmasıyla başlayan gerginlik sürerken, dün de ‘’açıklama krizi’’ yaşandı. Üniversitenin mail sistemi üzerinden saat 15:41’de yapılan açıklamada, ‘’üniversitenin temel ilke ve duruşunu yitirdiği; fikirlerin korku ve endişe ile ifade edildiği bir yapıya evrildiği ve üniversite organlarının bu süreçler içerisinde işlev kaybı yaşadığı, baskıcı ortamın devam etmesi halinde ders verilmesinin, araştırma yapılmasının ve bilimsel ilerleme sağlanmasının mümkün olmadığı’’ belirtildi. Bu açıklamadan yaklaşık 10 dakika sonra gönderilen mesajda ise “Az önce atılan mail rektörlük onayına sunulmadan atılan bir mail olup üniversitemizin düşüncelerini temsil etmemektir. Rektörlük içerisinde meydana gelen bu karışıklığın sizlere yansımasından ötürü özür dileriz” dendi.