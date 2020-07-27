Osman Kavala'nın cezaevindeki 1000. gününe dikkat çekmek için dünyanın dört bir yanında etkinlikler düzenleniyor

Dünyanın dört bir yanında aktivistler, insan hakları savunucusu Osman Kavala’nın cezaevinde tutulduğu 1000. güne dikkat çekmek için birçok ülkede ve sosyal medyada kampanyalar yürütüyor.

1000 gündür cezaevinde olan Osman Kavala’ya Özgürlük kampanyası kapsamında, uluslararası toplumun dikkatini davaya çekmek üzere bir dizi etkinlik düzenleniyor. Uluslararası Af Örgütü, kampanyayı destekliyor.

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Osman Kavala’ya Özgürlük kampanyasının sözcüsü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Osman Kavala, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Kavala’nın serbest bırakılması gerektiği sonucuna varan kararına rağmen cezaevinde. AİHM, Kavala’nın yargılanmasının ve cezaevinde tutulmasının ardında, Kavala’yı ve sivil toplumu susturma niyetinin yattığını tespit etti. Kavala özgürlüğüne kavuşana ve bu dayanılmaz adaletsizlik son bulana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.”

Uluslararası Af Örgütü Kıdemli Türkiye Kampanyacısı Milena Buyum konu hakkında yaptığı açıklamada, “Tüm dünyada Osman Kavala’yla dayanışmak için sergilenen yaratıcılık bizi derinden etkiledi. Dünyanın dört bir yanında insanlar, karanlığa işaret eden bu sembolik günün gözden kaçırılmasına izin vermemeye kararlı” dedi. Buyum, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“İnsanlar, imza kampanyaları ve etkinliklerin yanı sıra animasyonlar ve operalar, sanat eserleri ve filmler üretti. Tüm bunlar bireysel dayanışma ifadeleri değil, Türkiye’nin muhalif seslere yönelik sonu gelmeyen baskılarına son vermesi ve Osman Kavala’nın serbest bırakılması için dünya çapında dile getirilen kolektif bir çağrıdır.”

Osman Kavala’nın cezaevindeki 1000. gününe dikkat çekmek üzere düzenlenen etkinliklerden bazıları şöyle: