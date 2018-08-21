Dünyanın diğer ucundaki futbolcu fabrikası Muhsin Ertuğral

\"Rahmetli İlhan Cavcav gerçek bir yetenek avcısıydı\"

\"Mandela ile ağabey-kardeş gibiydik\"

SİYAMEND KAÇMAZ / MOSKOVA,(DHA)

Uzun yıllar Güney Afrika\'da teknik direktörlük yapan ve adeta fenomen haline gelen Türk teknik direktör Muhsin Ertuğral\'ın keşfederek Avrupa\'ya gönderdiği futbolcu sayısı gün geçtikçe artıyor. Ajax, Feyenord, FC Moskova, Udinese, Bochum ve Trabzonspor gibi takımlara futbolcular kazandıran Ertuğral, Afrika\'dan bugüne kadar 60\'ın üzerinde futbolcuyu başta Avrupa olmak üzere birçok ülkenin liglerine kazandırarak Afrika\'da futbolcu fabrikası oldu.

MUHSİN ERTUĞRAL: \"MANDELA İLE AĞABEY VE KARDEŞ GİBİYDİK\"

Afrika\'da birçok kupa kazanan ve elde ettiği başarılar ile Güney Afrika\'nın efsanevi lideri Nelson Mandela\'nın da dikkatini çekip, dostluk kurduğu Muhsin Ertuğral, \"Mandela ile artık ağabey ve kardeş gibiydik. Beni sık sık evinde ağırlar maçlarımızı takip ederdi. Burada olmaktan ve ülkem adına bir şeyler yapmış olmaktan son derece mutluyum. Burada oynanan 2010 Dünya Kupası sırasında özel konuk olarak davet edildim şahsıma gösterilen ilgi beni çok duygulandırmıştı. Tarif etmekte zorlanıyorum. Aynı zamanda uzun yıllardır FIFA teknik heyetinde de görevliyim. FIFA adına dünyanın çeşitli yerlerinde teknik adamlarla Technical Study Group olarak tüm dünya kupalarında görev alıp teknik analizler yapıyoruz ve dünya futbolunun trendlerini takip ediyoruz. Bugüne kadar hep yurt dışında futbolun içinde yer aldım. Çok kısa bir süre Türkiye\'de de görev yaptım ama bence bilgi ve tecrübemi yansıtmak için yetersiz bir süreydi. Yine de deneyimlerimi ülkem için her zaman kullanmaya hazırım\" diye konuştu.

\"RAHMETLİ İLHAN CAVCAV GERÇEK BİR YETENEK AVCISIYDI\"

Çalıştırdığı Ajax Cape Town takımı dışında da futbol severlerin büyük saygı duyduğu Ertuğral\'ı sokakta gören herkes fotoğraf çektirip futbol sohbeti yapıyor. Afrika\'da çok sevilen Ertuğral, genelikle çalıştırdığı takımlarda kulüp yöneticilerinin kendisine, \" Oyuncu transfer etmeyeceğiz, sen bize iyi bir kadro kurarsın\" diyerek geldiklerini belirterek, \" Bir yandan gurur verici bir şey ama öte yandan da iyi bir takım ve yıldız yaratmak çok zor bir olay. Çok zorluyor ancak bir yerlerde sizin ortaya çıkardığınız futbolcular oynamaya başladığında bunun keyfini sürüyorsunuz. 2000\'li yılların başından beri bu coğrafyadayım ve bugüne kadar Pienaar, Fuchs, Enoh ve bulup Trabzonspor\'a getirdiğimde 19 yaşında olan Vugrinec gibi dünyaca tanınan isimlerden yaklaşık altmışa yakınını ben futbola kazandırdım. Buralarda çok yetenekli oyuncular var, ama uzak olduğu için Türkiye\'den fazla ilgi görmüyor. Rahmetli İlhan Cavcav ağabey buraları hep mercek altına alırdı. O da gerçek bir yetenek avcısıydı\" ifadelerini kullandı.