Dünyanın diğer ucunda 29 Ekim kutlaması

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- CUMHURİYET\'in kuruluşunun 94\'üncü yıl dönümü, Türkiye ile birlikte dünyanın dört bir yanında kutlanıyor. İzmirli eski milli atletlerden Çiğdem Baysal La Salle, evlendikten sonra yerleştiği Avustralya\'nın başkenti Canberra\'daki Atatürk Parkı\'ndaki Atatürk Anıtı\'nı bu sabah Türk arkadaşları ile birlikte ziyaret ederek saygı duruşunda bulundu.

Avustralya\'da yaşayan arkadaşı Gülay Tunay Bilsel ile birlikte Atatürk Anıtı\'na ellerinde çiçekler ve Türk bayrakları ile gittiklerini belirten 51 yaşındaki İzmirli Çiğdem Baysal La Salle, \"Ülkemizden 12 bin mil uzakta olmamız Atatürk\'ün ve Cumhuriyet\'in çocukları olmamızı asla değiştirmiyor. Dünyanın bir ucunda dahi bir liderin adına park yapılıp, anıtı dikiliyorsa, şerefle ve gururla anılıyorsa biz Cumhuriyet çocuklarına O liderin çizdiği yoldan gitmek düşer. Ömrümüzün sonuna kadar O\'nun çizdiği yoldan Cumhuriyet ilkelerine bağlı olarak yaşamaya devam edeceğiz. O olmasaydı biz dünyanın dört bir yanında ülkemizin aydınlık yüzünü tanıtma fırsatı bulamazdık\" dedi.



FOTOĞRAFLI