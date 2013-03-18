Dünya'nın 'dibinde' hayat bulundu

Bilim insanları, deniz seviyesinin 11 kilometre altında bulunan ve Dünya'nın en derin yeri kabul edilen Mariana Çukuru'nda mikrobik yaşama rastladıklarını açıkladı.

"Nature Geosciences" dergisinde yayımlanan çalışmada, Mariana Çukuru'nun dibinde çok sayıda mikroorganizma bulunduğu belirtildi.

Daha önce, deniz yüzeyindeki basıncın yaklaşık bin katı basınca sahip Mariana Çukuru'ndaki dondurucu ve zifiri karanlık ortamın herhangi bir yaşam biçimi için uygun olmadığı var sayılıyordu.

Güney Danimarka Üniversitesi Yeryüzü Araştırmaları Merkezi'nden Ronnie Glud, "ısı ve basınçtaki değişimler ölümlerine neden olduğu için deniz dibindeki aşırı koşullarda yaşam süren bu mikroorganizmaları, laboratuvarda incelemek üzere yeryüzüne getiremiyoruz. Bu nedenle Mariana Çukuru'ndaki yüksek basınca dayanaklı bazı aletler geliştirdik. Mikroorganizmaları, bu aletlerle inceleyip denizin karanlıklarındaki yaşamı tanımaya çalışacağız" dedi.

Mariana Çukuru'nun dibinden gelen görüntüler incelendiğinde sadece birkaç büyük hayvana rastlandığına dikkati çeken Glud, "Gelişmiş organizmaların yaşayamadığı bu karanlık dünyada mikroorganizmalar hüküm sürüyor" dedi.

Ölü bitki ve hayvanlarla besleniyorlar

İskoç Deniz Araştırmaları Merkezi'nden Robert Turnewitsch, Mariana Çukuru'nun dibinde bulunan ilkel, tek hücreli organizmaların, şaşırtıcı bir biçimde 6 kilometre derinlikte yaşayan organizmalara oranla çok daha aktif olduğunu söyledi.

Bu organizmaların deniz dibine çöken ölü bitki ve hayvanlarla beslendiğini belirten Turnewitsch, deniz dibi organizmalarının karbon döngüsünde sanılandan çok daha büyük rol oynadığını sözlerine ekledi.

Mariana Çukuru'ndaki çalışmalar, 2010 yılında başlamıştı. Araştırmacılar, yaşam biçimlerini araştırmak için çukura robot denizaltı göndermişti.

Ünlü Amerikalı yönetmen James Cameron da 26 Mart 2012'de "Deepsea Challenger" adlı tek kişilik denizaltı ile Mariana Çukuru'na inerek 50 yıl aradan sonra çukura giden ilk insan olmuştu.

Amerikan Jeofizik Derneği'nin sonbahar toplantısında yaşadığı deneyimi anlatan Cameron'un Mariana Çukuru'nda çektiği görüntüler, 3 boyutlu belgesel olarak yayımlanacak.

Mariana Çukuru, Pasifik Okyanusu'nun batısında yer alıyor. Çukurun derinliği, 10 bin 911 kilometre ile 11 bin 30 kilometre arasında ölçülüyor. 2 bin 550 kilometre uzunluğundaki denizaltı kanyonunun genişliğinin ise 69 kilometre olduğu sanılıyor.

ABD Donanması'ndan Teğmen Donald Walsh ve İsviçreli bilim adamı Jacques Piccard, 23 Ocak 1960'da Mariana Çukuru'na inen ilk insanlar olarak tarihe geçmişti.