Dünya'nın derinliklerinde dev okyanus keşfedildi!

Bilim insanları, Dünya'nın derinliklerinde tüm okyanusların sahip olduğu suyun üç katı miktarında su içeren devasa bir okyanus bulunduğunu açıkladı.

Depremlerin oluşturduğu sismik dalgalar incelenirken, Dünya'nın derinliklerinde gizlenen devasa bir okyanus bulundu. Dünya'nın yüzeyi ile çekirdeği arasındaki sıcak kaya tabakasını temsil eden mantonun 700 km derinliğinde bulunan su, 'ringwoodite' olarak adlandırılan mavi taşların içinde yer alıyor.

Aljazeera Türk'te yer alan habere göre yapılan yeni keşif, Dünya'nın deniz ve okyanuslarının nasıl oluştuğu tartışmaları hakkında çok önemli bilgiler sundu. Bazı jeologlar, Dünya'ya çarpan kuyrukluyıldızların suyu getiren kaynak olduğunu düşünürken, en son keşif denizlerin yeryüzünün derinliklerinden çıktığını savunuyor.

ABD'nin Northwestern Üniversitesi'nden Steven Jacobsen, 'Dünya'nın suyunun kendi derinliklerinden geldiğine dair önemli bir delil bulduklarını, ayrıca okyanusların nasıl milyonlarca yıl aynı büyüklükte kaldığını da bu şekilde açıklayabileceklerini' belirtti.

500'den fazla depremin oluşturduğu sismik dalgaları ölçmek için 2000'den fazla sismometre kullanan araştırmacılar, çekirdek dahil olmak üzere Dünya'nın yeraltı tabakalarında ilerleyen dalgaları inceledi.

Science dergisinde yayımlanan araştırmada, Jacobsen sismik dalgaların 'yüzeye ulaştıktan sonra Dünya'nın günlerce zil gibi çınlamasına sebep olduğunu' ifade etti.

Farklı derinliklerde sismik dalgaların hızını ölçen Jacobsen ve ekibi, dalgaların daha yavaş ilerlediği, sulu kaya bulunan bölgeleri tespit etti. Yaptıkları tespitin sadece su içeren 'ringwoodite' sayesinde olabileceğini düşünen Jacobsen, savını güçlendirmek için laboratuvar ortamında deneyler yaptı. Ringwoodite taşı, 700 km derinlikteki basınç ve ısıya tabi tutuldu ve mavi taşın manto tabakasının alt ve üst bölümünü ayıran kısmında olduğu doğrulandı.



Geçmişteki araştırma doğrulanmış oldu



Kanada'nın Alberta Üniversitesi'nden Graham Pearson, Mart ayında Nauture dergisinde yayımlanan araştırmada, manto tabakasındaki ringwoodite taşının su bulundurma özelliğine değinmişti.

Pearson, yanardağlar tarafından yüzeye çıkarılan ringwoodite taşları üzerinde yaptığı analizlerde, taşın su saklama özelliğine değinmiş ve mantonun üst ve alt bölümlerini bağlayan kısımda çok yüksek miktarda su olabileceğini söylemişti. Pearson, yapılan yeni keşfin ardından 'su içeren kayaların varlığının son derece güçlendiğini' belirtti.

Jacobsen, sulu kayaların şu an sadece ABD'nin altında tespit edildiğini, ancak Dünya'nın tümünü sarıp sarmadığı sorusuna açıklık getirmek için araştırmaların devam edeceğini söyledi. Jacobsen, Suyun sadece yüzeyde ve dağ zirvelerinde bulunmadığı için şanslı olduğumuzu belirtti.