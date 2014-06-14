T24 LogoT24 Logo
Çevre

Dünya'nın derinliklerinde dev okyanus keşfedildi!

Yeni keşif, Dünya'daki denizlerin nasıl oluştuğu hakkında önemli yeni bilgiler sunabilir

14 Haziran 2014 15:07

Bilim insanları, Dünya'nın derinliklerinde tüm okyanusların sahip olduğu suyun üç katı miktarında su içeren devasa bir okyanus bulunduğunu açıkladı.

Depremlerin oluşturduğu sismik dalgalar incelenirken, Dünya'nın derinliklerinde gizlenen devasa bir okyanus bulundu. Dünya'nın yüzeyi ile çekirdeği arasındaki sıcak kaya tabakasını temsil eden mantonun 700 km derinliğinde bulunan su, 'ringwoodite' olarak adlandırılan mavi taşların içinde yer alıyor. 

Aljazeera Türk'te yer alan habere göre yapılan yeni keşif, Dünya'nın deniz ve okyanuslarının nasıl oluştuğu tartışmaları hakkında çok önemli bilgiler sundu. Bazı jeologlar, Dünya'ya çarpan kuyrukluyıldızların suyu getiren kaynak olduğunu düşünürken, en son keşif denizlerin yeryüzünün derinliklerinden çıktığını savunuyor. 

ABD'nin Northwestern Üniversitesi'nden Steven Jacobsen, 'Dünya'nın suyunun kendi derinliklerinden geldiğine dair önemli bir delil bulduklarını, ayrıca okyanusların nasıl milyonlarca yıl aynı büyüklükte kaldığını da bu şekilde açıklayabileceklerini' belirtti. 

500'den fazla depremin oluşturduğu sismik dalgaları ölçmek için 2000'den fazla sismometre kullanan araştırmacılar, çekirdek dahil olmak üzere Dünya'nın yeraltı tabakalarında ilerleyen dalgaları inceledi. 

Science dergisinde yayımlanan araştırmada, Jacobsen sismik dalgaların 'yüzeye ulaştıktan sonra Dünya'nın günlerce zil gibi çınlamasına sebep olduğunu' ifade etti. 

Farklı derinliklerde sismik dalgaların hızını ölçen Jacobsen ve ekibi, dalgaların daha yavaş ilerlediği, sulu kaya bulunan bölgeleri tespit etti. Yaptıkları tespitin sadece su içeren 'ringwoodite' sayesinde olabileceğini düşünen Jacobsen, savını güçlendirmek için laboratuvar ortamında deneyler yaptı. Ringwoodite taşı, 700 km derinlikteki basınç ve ısıya tabi tutuldu ve mavi taşın manto tabakasının alt ve üst bölümünü ayıran kısmında olduğu doğrulandı.


Geçmişteki araştırma doğrulanmış oldu 


Kanada'nın Alberta Üniversitesi'nden Graham Pearson, Mart ayında Nauture dergisinde yayımlanan araştırmada, manto tabakasındaki ringwoodite taşının su bulundurma özelliğine değinmişti. 

Pearson, yanardağlar tarafından yüzeye çıkarılan ringwoodite taşları üzerinde yaptığı analizlerde, taşın su saklama özelliğine değinmiş ve mantonun üst ve alt bölümlerini bağlayan kısımda çok yüksek miktarda su olabileceğini söylemişti. Pearson, yapılan yeni keşfin ardından 'su içeren kayaların varlığının son derece güçlendiğini' belirtti. 

Jacobsen, sulu kayaların şu an sadece ABD'nin altında tespit edildiğini, ancak Dünya'nın tümünü sarıp sarmadığı sorusuna açıklık getirmek için araştırmaların devam edeceğini söyledi. Jacobsen, Suyun sadece yüzeyde ve dağ zirvelerinde bulunmadığı için şanslı olduğumuzu belirtti.

ETİKETLER

okyanusdünyasu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24