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Yaşam

Dünyanın bu yılki en güzel kızı bir Rus

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yapılan 2008 Dünya Güzellik Yarışması'nın galibi Rus Ksenya Sukhinova oldu.

14 Aralık 2008 02:00

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg kentinde yapılan 2008 Dünya Güzellik Yarışması’nın (Miss World) galibi Rus Ksenya Sukhinova oldu.

Türkiye’yi, mart ayında “Miss Turkey” seçilen Leyla Lidya Tuğutlu’nun temsil ettiği yarışmada 108 yarışmacıyı geride bırakan Rus güzeli, tacını giydi. Geçen yılın Miss World’ü, Çinli Zhang Zi Lin’di Yaşları 17 ile 25 adasında değişen güzeller, sonuçlar açıklanmadan önce Güney Afrika ve Jamaikalı modacılar tarafından tasarlanan elbiselerle defile yaptı. Güzeller, kasım ayı ortalarında Güney Afrika Cumhuriyeti’ne gitmişlerdi.

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