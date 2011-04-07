Dünyanın bilinen ilk eşcinsel erkeği

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Buluşu gerçekleştiren arkeologlara göre, o devirde ölen erkekler geleneksel olarak vücutlarının sağ tarafı üzerinde yan yatırılarak ve yüzleri batıya bakacak şekilde gömülüyordu. Arkeologlara göre, kadınlar ise sol taraflarının üzerine yatırılıyor ve yüzleri doğuya bakıyordu.İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Çek Cumhuriyeti’nde bulunan mağara adamı iskeletinin kadınlar gibi sol tarafına yatırılmış ve yüzü doğuya dönük halde bulunduğunu bildiren arkeologlar, buradan yola çıkarak iskeletin eşcinsel bir mağara adamına ait olduğunu saptadı.Uzmanları bu sonuca götüren ikinci bir kanıt da, iskeletin yanında bulunan malzemeler oldu. Bilim insanlarına göre, erkekler Taş Devri’nde taştan yapılmış balta veya bıçak gibi silahlarıyla gömülüyordu. Cesedin yanına ayrıca, öbür dünyada kullanması için yiyecek ve içecek bırakılıyordu. Kadınlar ise, hayvan kemikleri ve dişlerinden yapılma kolyeleri ve yumurta şeklindeki yemek kaplarıyla gömülmekteydi.Çek Cumhuriyeti’nde bulunan “gay mağara adamının” yanında hiç silah olmadığı gibi, sadece yumurta şekilli kap kacak bulunduğu bildirildi.Arkeolog ekibinin başında bulunan Kamila Remisova Vesinova, o dönemde cenazelere büyük önem verildiğini belirterek, bu olayın bir tesadüf ya da yanlışlık sonucu meydana gelmesinin imkansız olduğunu vurgulayarak, “Bulgulara bakarak, bu mağara adamı kesinlikle ya eşcinsel ya da travestiydi” dedi.