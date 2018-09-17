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Dünya

Dünyanın bilinen en yaşlı yunusu Moby öldü

Taner Tüzün / Nürnberg, 17 Eylül (DHA) – ABD’nin Florida kıyısında 1960’lı yıllarda doğduğu tahmin edilen ve 1971 yılından bu yana Almanya’daki Nürnberg Hayvanat Bahçesi’nde yaşayan, bilinen en yaşlı erkek olan Moby adlı yunus öldü

17 Eylül 2018 17:54

Taner Tüzün / Nürnberg, 17 Eylül (DHA) – ABD’nin Florida kıyısında 1960’lı yıllarda doğduğu tahmin edilen ve 1971 yılından bu yana Almanya’daki Nürnberg Hayvanat Bahçesi’nde yaşayan, bilinen en yaşlı erkek olan Moby adlı yunus öldü.
Toplam 13 yavrusu olan Moby, önceki gün bakıcılarının yem vermesine cevap vermeyince bakıma alındı fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Nürnberg Hayvanat Bahçesi Basın Bürosu Moby’nin ölümünü bir basın bildirisi ile duyurdu. Yunus Moby’nin ölümü hayvan severler tarafından üzüntü ile karşılandı. (Fotoğraflı)

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