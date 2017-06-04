Dünyanın belki de en eski faili meçhul cinayeti

Ötzi, İtalya'nın kuzeyinde bulunan Ötztal Alpleri'nin tepesinde bundan 5300 yıl önce sırtından okla vuruldu.

Okun atardamarına gelmesi nedeniyle, büyük ihtimalle birkaç dakika içinde kan kaybından öldü.

Bedeni buzulların altında donan adam, dünyanın en eski ve en iyi korunan mumyalarından biri olarak tarihe geçti.

Ötzi ilk defa 1991 yılında keşfedildi. Bilim insanları 10 yıl sonra da omzuna saplanmış olan taş ok başını buldular.

Ancak araştırmacılar birkaç ay önce üst düzey bir dedektifin yönettiği bir soruşturma sonucunda, Ötzi'nin nasıl vurulduğu sorusuna odaklanmaya başladı.

Bu bir cinayet miydi? Ötzi'yi kim öldürmüş olabilirdi?

5300 yıllık faili meçhul dava

Ötzi'nin bedeninin sergilendiği Güney Tirol Arkeoloji Müzesi'nin Direktörü Angelika Fleckinger, Münich Polis Departmanı'ndan Dedektif Alexander Horn'u soruşturma için çağırdı.

Horn'a daha önce "faili meçhul vakalara bakıp bakmadığı" soruldu:

"Daha önce baktığım faili meçhul davalar 20, bilemediniz 30 yıllıktı. Bu defa 5300 yıllık bir dosyaya bakmam isteniyordu."

Dedektif Horn, ilk başta cesedin kötü durumda olduğunu düşündü. Ancak o günlerde çalıştığı ölü bedenlerden çok daha iyi durumdaydı.

Alpler'in tepesinde bulunan olay yerini de ziyaret eden Horn, ceset üzerinde 25 yıldır devam eden araştırmayı derileştirerek yaraları ve mide içeriğini inceledi.

Araştırma sonuçları Horn'un teorisini destekliyordu:

"Bu, fazlasıyla bir cinayete benziyordu" diyen Horn, sözlerine şöyle devam ediyor:

"Ötzi büyük ihtimalle yaklaşık 30 metre mesafeden vuruldu, yani yakın temas cinayeti değildi."

Ötzi'nin elinde bıçak yarası

Horn, Ötzi'nin vurulmadan hemen önce buzulların üstünde habersizce dinleniyor olduğunu ve okuna davranamadığını tahmin ediyor.

Horn, "Ağır bir öğün yemek yiyordu; kaçtığı bir şey veya acelesi yok gibiydi" diyor.

Bir başka dikkat çekici kanıt, ölümünden iki gün önce elinden aldığı yaraydı. Ötzi, büyük ihtimalle bir kavgaya karışmıştı.

Bu, klasik bir aktif savunma yarasına benziyordu. Örneğin biri sizi bıçaklamaya çalıştığında bıçağı tutarak itmeye çalıştığınızda aldığınız yara gibi.

Ötzi'nin başka bir yarası olmadığı için, kavgadan galip çıktığı düşünülüyor.

Horn ve ekibi, buzulların üstündeki Ötzi cinayetinin bu kavganın bir devamı olduğunu, katilin Ötzi'yi Alpler'e kadar takip edip vurduğunu tahmin ediyor.

Ancak katil, Ötzi'nin bakır baltasını ya da başka bir değerli aletini çalmamıştı.

Nefret mi, kıskançlık mı, intikam mı?

Horn'a kalırsa bu, kişisel bir meseleydi.

İtalyan detektif, "Konu nefret, kıskançlık ya da intikamsa, bunu size biz söyleyemeyiz" diyor.

Arkeoloji Müzesi'nden Angelika Fleckinger, Ötzi'nin ölümüne ilişkin sır perdesinin aralanmasında gelinen noktadan memnun.

Horn ise, "Cinayeti çözememiş olduğumuz gerçeğinden hoşnut değilim" diyor.

Bu davayı günün birinde çözebileceklerine olan inancı düşük.

Buruk bir gülümsemeyle, "Katilin yanına kâr kaldı. Bu da soruşturma yürütürken hoşuma giden bir şey değil" diye konuşuyor.