"Dünyanın bazı yerleri hazır değil" dedi; Lady Gaga dünya turnesini bir kez daha erteledi

Şarkıcı Lady Gaga, "Chromatica Ball" adındaki dünya turunu bir kez daha Koronavirüs nedeniyle erteledi. Lady Gaga "Dünyanın bazı yerleri açılmak konusunda hızlı hareket ederken diğerleri hazır değil" dedi.

Variety'de yer alan habere göre, Lady Gaga'nın dünya turunun Koronavirüs nedeniyle bir kez daha ertelenerek 2022'de gerçekleşeceği duyuruldu.

Ertelemeyle ilgili açıklama yapan Lady Gaga "Dünyanın bazı yerleri açılmak konusunda hızlı hareket ederken diğerleri hazır değil. Bütün ülkelerin tarihlerini netleştirebileceğimiz zamana kadar ertelemeliyiz" dedi.

Lady Gaga'nın dünya turnesi geçen yıl ertelenmeseydi 25 Temmuz ila 27 Ağustos arasında sürecekti.