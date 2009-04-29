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Yaşam

Dünya'nın alfabesi

Grafik tasarımcı Rhett Dashwood'un çektiği fotoğraflarında bazı yerlerin cew yapıların ne kadar da harflere benzediğini gösteriyor

29 Nisan 2009 03:00

Google 'yeryüzünün doğal harflerini' fotoğrafladı. Grafik tasarımcı Rhett Dashwood'un çektiği fotoğraflarında doğal veya insanyapımı bazı yerlerin ne kadar da harflere benzediğini gösteriyor

Binalar, ormanlık alanlar,parklar, doğal oluşumlar arasında A’dan Z’ye tüm harflerin benzerini çeken Dashwood, Google Earth programını kullanarak bir sanat eseri oluşturdu. Avustralyalı sanatçı en çok ‘K’ harfini aradığını, eninde sonunda onu da bulup alfabeyi tamamladığını anlatıyor.

Avustralya’nın Victoria eyaletinin haritasını sayfa sayfa tarayan Dashwood, “Karmaşık haritalar içinde harfleri bulmak çok zordu. Günlerce mahalleleri, tek tek binaları taradım, ortaya bu harika puzzle çıktı” diyor. Dashwood’un çalışması 21 parçadan oluşuyor.

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