Dünyanın 8 yıldır neden ısınmadığını anlatamayız

İngiliz İklim Araştırmaları Enstitüsü uzmanlarının aralarındaki yazışmalar, enstitüde görevli bilim adamlarının halkı küresel ısınma konusunda aldattığını ortaya koydu. Yazışmalara göre, 8 yıldır dünyanın ısınmadığı tespit edilince veriler değiştirildi.



Dünyanın iklim değişikliği konusunda en önemli araştırma kurumlarından biri olan İngiliz İklim Araştırmaları Enstitüsü, tam da dünya liderleri küresel ısınma ile mücadele konusunda çok önemli bir kararın arifesindeyken çok büyük bir skandalla sallanıyor. Dünya medyasının “ClimateGate” (İklimGate) adını verdiği skandal kurumun başındaki Profesör Phil Jones’un bilgisayarlarına sızan bilgisayar korsanlarının dünyanın en önemli iklim bilimcileri arasında gösterilen Jones’un özel maillerini çalmasıyla açığa çıktı. Çalınan 1079 e-posta mesajı ile 72 doküman, BM’nin İklim Araştırmaları Merkezi’nin ardından en çok referans alınan bu kurumun küresel ısınma araştırmalarını kendi savundukları görüş doğrultusunda manipüle ettiklerini, bu şekilde iklim değişikliği araştırmaları için dünyada panik yaratarak araştırma fonlarının devamlı bir şekilde kendilerine akmaya devam etmesini sağladıklarını ortaya koydu. Jones’un, “Sürekli küresel ısınma büyük tehlike deyip duruyoruz. 2001 yılından beri dünyanın neden ısınmadığını gösteren araştırmayı halka anlatamayız, gülünç duruma düşeriz” diyerek bu tür bilgilerin hasıraltı edilmesini sağladığı ve araştırma verilerinin değiştirildiği belirlendi. Bu konuda haberler yapan BBC’ye de baskı yapılarak dünyanın aslında 8 yıldır ısınmadığı gerçeğinin gizlenmesi istendi.



“Hemen yok etmeliyiz”



Bilim adamları kendi aralarında yaptıkları yazışmalarda ayrıca, “Bilgi edinme özgürlüğü kapsamına bu elimizdeki bilgileri elde etmeye çalışırlarsa hem araştırmaları hem de e-mailleri hemen yok etmeliyiz” ifadelerini kullanıyor. Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da 12 Aralık’ta tüm dünya liderlerinin katılımıyla yapılacak İklim Değişikliği Konferansı’nın hemen öncesinde ortaya çıkan e-maillerin ardından Amerika’daki muhalif senatörler hemen konuyla ilgili bir senato araştırması başlatılmasını istedi. Enstitüde görevli profesörlerin derhal istifa etmesi talep ediliyor. İklimGate skandalının ardından “gezegeni kurtarmak için son şans” diye tanıtılan konferansta uzlaşmanın da tehlikeye girmiş olabileceği belirtiliyor.



Bu skandalın ortaya çıktığı gün önde gelen 26 bilim adamı tarafından hazırlanan yeni bir rapor akılları yeniden karıştırdı.



Hangisine inanalım?



Bu yeni iklim raporuna göre,



- İklim tahmin edilenden çok daha hızlı ve çok daha etkili şekilde değişiyor.



- Grönland ve Antarktika’daki buzullar tahminlerden çok daha hızlı bir şekilde eriyor ve ortalama sıcaklığın çok kısa bir zaman içinde 7 derece artması bekleniyor.



- Buzulların erime hızının daha önce hazırlanan raporlarda çok büyük ölçüde yanlış hesaplanmış olduğu, Antarktika’da 2007, 2008 ve 2009 yıllarının yaz mevsiminde erime hızının, simülasyonlarda hesaplanan ve BM’nin son olarak 2007 yılında hazırladığı Dünya İklim Raporunda belirtilen ortalama hızdan yaklaşık yüzde 40 daha fazla olduğu belirlendi.



İşte o mailler



Sürekli küresel ısınma büyük tehlike deyip duruyoruz. 2001 yılından beri dünyanın neden ısınmadığını gösteren araştırmayı halka anlatamayız, gülünç duruma düşeriz.



Bilgi edinme özgürlüğü kapsamına bu elimizdeki bilgileri elde etmeye çalışırlarsa hem araştırmaları hem de e-mailleri hemen yok etmeliyiz.



Yeni Zellenda kıyısında 100 buzul sürüklendi



Antarktika’dan kopan 100’den fazla buzul son 1 hafta içinde Yeni Zelanda’ya doğru sürüklendi. Yetkililerin açıklamasına göre, bazılarının boyu 200 metreyi aşan buzul parçalarının, Yeni Zelanda’nın güney kıyılarına 450 km. kadar yaklaştığı uydu gözlemleriyle tespit edildi. Antarktika’dan kopan muhtemelen 30 kilometrekarelik devasa bir buzulun parçalarının, tek küme halinde hareket ettiği belirlendi.