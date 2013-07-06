Dünya'nın 2.8 milyar yıllık ömrü kaldı

Güneş, 5 milyar yıl içinde ömrünü tamamlayacak. Ölüm sürecinde genişleyerek hayat verdiği Dünya’yı da yutacak olan Güneş, gezegenimizin nihai ölüm tarihini saklıyor. Ancak gökbilimciler, Dünya’nın fiziksel olarak yok olmasa da, bir gün üzerindeki yaşamın tamamen sona ereceğini öne sürdü.

Dünyamız, Güneş tarafından yutulmadan önce ‘ölebilir.’ Gökbilimcilerin gerçekleştirdiği simülasyonlar, 3 milyar yıl içinde Dünya’daki tüm canlı türlerinin yok olacağını ortaya koydu.

İngiltere’nin St. Andrews Üniversitesi’de astrobiyolog olan Jack O’Malley-James, “Yavaş ve hızlı çevresel değişimlerin bir araya gelmesi, Dünya’daki tüm canlı türlerinin neslinin tükenmesine neden olacak. En son yaşam türleri 2.8 milyar yıl sonra Dünya’dan silinmiş olacak” dedi.

İngiliz gökbilimci, ‘okyanusların 2 milyar yıl içinde eriyeceğini, geriye Mars’a benzeyen kurumuş kum tepeleriyle örtülü araziler kalacağını’ belirtti. Dünya’da bir zamanlar yaşamın var olduğuna dair izler, geride kalan az sayıdaki su birikintisinde yatacak.

O’Malley-James’in simülasyonuna göre, birkaç milyar yıl içinde artan buharlaşma oranları ve yağmur suyundaki kimyasal reaksiyonları, atmosferden daha fazla karbondioksit çekecek. Azalan karbondioksit oranları, hayvan ve bitkilerin yok olmasına neden olurken, dünya mikropların evi haline gelecek. Aynı zamanda oksijen tükenecek ve artan sıcaklıklar okyanusların buharlaşmasıyla geride kuru bir gezegen bırakacak.

“Çok uzun zaman sonraki Dünya yaşama çok yabancı bir yer haline gelecek” diyen O’Malley-James, “Tüm yaşam formları suya ihtiyaç duyuyor. Gelecekte su küçük birikintilerde, sıcaklığın düşük olduğu yüksek yerlerde veya mağaralarda ve yerlatında olacak. Dahası, geleceğin dünyasında yüksek sıcaklıklar ve morötesi radyasyon gibi birçok zorlu durumla mücadele etmek gerekecek” yorumunu yaptı.