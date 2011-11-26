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Yaşam

Dünyanın 2012’de yok olacağını yazan Maya tableti

Meksika’nın Tabasco Eyaleti’ndeki Maya antik kenti Comalcalco’da yapılan kazılarda, 21 Aralık 2012’de

26 Kasım 2011 02:00

T24 - Meksika’nın Tabasco Eyaleti’ndeki Maya antik kenti Comalcalco’da yapılan kazılarda, 21 Aralık 2012’de dünyanın sonunun geleceğini yazan bir tablet daha ortaya çıktı.

Dünyanın 2012’de yok olacağını yazan Maya tableti

Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü, 1300 yıl öncesine ait olduğu sanılan tabletin birkaç yıl önce bulunduğunu ve derinlemesine incelendiğini açıkladı.

ABD’deki Teksas Üniversitesi’nde çalışan Maya uzmanı David Stuart ise tablette geçmiş zamanı belirten bir sembol olmadığını belirterek, “Bu tarihin geçmişe değil, geleceğe ait olduğuna inanıyorum” dedi.

Daha önce de Tortuguero kazı alanında dünyanın sonu olarak aynı tarihe işaret eden benzer bir tablet bulunmuştu.


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