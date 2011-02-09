Dünyadan ve yurttan günün haber başlıkları

T24- Dünyadan ve yurttan ajanslara düşen kısa haberler şöyle:





Balyoz iddianamesinin okunması tamamlandı

'Balyoz Planı' davasının 968 sayfalık iddianamesinin okunması tamamlandı.İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesindeki duruşma salonunda görülen davada, 6 Ocak 2011'deki üçüncü oturumdan itibaren TRT spikerleri Ömer Ersöz ve Hakan Kara tarafından iddianamenin okunması sona erdi.

MHP Adana İl Başkanı için ağır ceza talebi

Adana Büyükşehir Belediyesini basarak kamu görevlilerini kasten yaraladıkları, küfür ettikleri ve kamu malına zarar verdikleri iddia edilen 5 şüpheli ve olaya azmettirdiği öne sürülen MHP Adana İl Başkanı Ahmet Erdoğan hakkında 25 ve 30 yıl arasında değişen hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Banka aracından 50 bin lira çalındı

ATM cihacına para dağıtan bir banka aracına giren hırsızlar 50 bin lira çaldı. Özel bir bankaya ait araç Çankaya'da ATM cihazlarına para dağıtırken Söğütözü'nde soyuldu. Görevliler, ATM cihazına para yerleştirmek için inince kimliği belirsiz kişiler zırhlı arabadan torba ile paraları alarak kaçtılar. Olayın polise bildirilmesi üzerine araçta parmak izi araştırması yapıldı. Araçtan yaklaşık 50 bin lira çalındığı bildirildi.

350 kişilik kadro için 3 bin kişi başvurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin İstanbul İtfaiyesine alınmak üzere 350 kişi için açtığı kadroya, yaklaşık 3 bin kişi başvurdu.





İntihar eylemcisinin kimliği açıklandı



Rusya'nın başkenti Moskova'nın Domodedovo havalimanında 24 Ocak'ta 36 kişinin ölümü, 180 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan bombalı saldırıyı düzenleyen intihar eylemcisinin kimliği açıklandı.İnguş Cumhuriyet savcılık bürosundan bir yetkili, intihar eyleminin 20 yaşındaki Magomed Yevloyev tarafından yapıldığını açıkladı.

THY ABD seferlerini artırıyor

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Temel Kotil, THY'nin gelecek ay başlayacak Los Angeles seferlerinin ardından Houston, Miami, Boston ve Detroit seferlerini de başlatmayı hedeflediklerini, bunu 2012 veya 2013 yıllarında yapabileceklerini düşündüğünü söyledi.

15 Türk bankasının notu yükseldi

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, 15 Türk bankasının kredi not görünümünü ''pozitif'' olarak belirledi. Kuruluşun ''Türkiye Bankacılık Sektörü Görünümü'' raporunda, 28 Türk bankasından 15'inin görünümünün genel olarak ''pozitif'' olduğu belirtilerek, söz konusu bankaların kredi notlarının gelecek 18 ayda artırılma potansiyeli olduğu bildirildi.

KKTC’de yeni eylem kararı

KKTC;de Sendikal Platform bugün bazı siyasi parti, sivil toplum ve meslek örgütleriyle yaptığı genişletilmiş toplantıda, 2 Mart Çarşamba günü ''Toplumsal Varoluş Mitingi''ni yineleme kararı aldı.

Yunanistan 100 milyon Euro’luk silah alıyor

Yunanistan'ın, İsrail'den 100 milyon avro değerinde silah sistemi alacağı belirtildi.Elefteros Tipos gazetesinin Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, silah alım kararının, Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında geçen yaz imzalanan anlaşma kapsamında, iki ülke arasında gelişen savunma işbirliğinin sonucu olduğu kaydedildi.