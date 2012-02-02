Dünyadan soyutlanmış kabilenin ilk görüntüleri

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Kabile insanlarını korumak amacıyla kampanya yürüten Survival International adlı grup, Peru'nun güneydoğusundaki Manu Ulusal Parkı'nda yaşayan kabilenin yeni görüntülerini yayımladı.Mashco-Piro kabilesinin dış dünyayla hemen hemen hiç bir teması olmuyor ama kabile son zamanlarda daha sık ortada görülmeye başladı.SurvivalInternational, bölgede doğal gaz ve petrol projelerine girişilmesi ve yasalara aykırı şekilde tomrukçuluk yapılması yüzünden, soyutlanmış durumdaki kabilelerin yeni alanlara göçtüğünü belirtiyor.Bununla birlikte Mashco-Piro kabilesi, soyutlanmış halde kalmak istediği mesajını veriyor.Survival'ın Peru kampanyasını yürüten Rebecca Spooner, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Kabileler, atalarından kendilerine kalmış olan topraklara giren yabancılarla, giderek daha fazla sürtüşme ve çatışma yaşıyorlar." dedi.Spooner, bölgedeki yerlilerin geleneksel olarak yaşamaya alıştıkları topraklar korunursa, şiddet olaylarının önlenebileceğini belirtti.Kabile, çevreden motorlarla geçen turistlere ok atarak tepki gösteriyor. Manu parkının bir bekçisine, yakınlarda yine 'uyarı oku' atıldı.Geçtiğimiz haftalarda da Mashco-Piro kabilesi, yirmi yıldır kendileriyle resmi temas kurmak için çaba gösteren ve başka bir kabilenin üyesi olan Nicolas "Shaco" Flores'i okla vurarak öldürmüştü.Antropoloji uzmanı Glenn Shepard'ın olayla ilgili anlattıkları, kabilenin çevrelerindeki dünyayla ilişki kurmaktan korktuğunu ve kaçındığını gösteriyor.Bu nedenle de, İspanyol arkeolog Diego Cortijo, 120 metre uzaklıktan, teleskoplu bir fotoğraf makinesiyle, bu tür, "hiçbir zaman temas kurulmamış" bir kabilenin şimdiye kadar çekilmiş en ayrıntılı görüntülerini elde etti.