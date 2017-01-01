Dünyadan Reina’daki terör saldırısına tepkiler

İstanbul'da Reina adlı gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda en az 39 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, kimliği tespit edilenlerin büyük bölümünün yabancı uyruklu olduğu belirtildi. Saldırı dünyada geniş yankı uyandırdı.

Almanya

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier İstanbul’daki saldırıyı kınayan yazılı bir açıklama yaptı. “

Bu eylemi ve terörizmin her şeklini sert bir şekilde kınıyoruz” ifadesini kullanan Steinmeier, “Bu zor saatlerde Türkiye’nin yanındayız” dedi. Yılbaşı akşamı İstanbul’dan gelen haberle “sarsıldığını” belirten Steinmeier, kurbanların aileleri ve yakınlarının acılarını paylaştığını ifade etti. Almanya Dışişleri Bakanı yaralılara acil şifalar diledi.

Rusya

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de saldırının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği taziye mesajında, terörle mücadelede Türkiye’ye desteklerinin tam olduğunu dile getirdi. Putin, “Terör saldırılarına karşı kararlı mücadele ortak görevimizdir” ifadesini kullandı. Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin mesajında “Yeni yıl kutlamaları sırasında sivil insanları öldürmekten daha kötü bir suç olamayacağını düşünüyorum” dedi.

ABD

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "korkunç terörist saldırı" kınandı ve ABD'nin Türkiye'ye yardıma hazır olduğu belirtildi. Beyaz Saray Sözcüsü Eric Schultz yaptığı açıklamada başkanın İstanbul'daki saldırıyla ilgili ulusal güvenlik ekibi tarafından bilgilendirildiğini söyledi.

ABD Büyükelçiliği

ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass elçilik web sitesinde bir açıklama yayınladı. Açıklamada "Bu geceki hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybedenlerin yasını tutuyoruz ve Türkiye'nin sorumluları adalete teslim etmesinde yanındayız" ifadesine yer verildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı

Saldırının ardından Almanya Dışişleri Bakanlığı da sosyal medya hesabında bir açıklama yayınlayarak "Reina saldırısı: Son derece şok olmuş durumdayız ve İstanbullularla birlikte yas tutuyoruz" dedi.

NATO

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da 2017'ye trajik başlangıç. Düşüncelerim saldırıdan etkilenen yeni yılı kutlayan insanlarla ve Türk halkıyla" dedi.

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi

İstanbul'daki saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan AB’nin Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini 2017'nin İstanbul'da bir saldırıyla başladığını söyledi ve düşüncelerinin saldırı kurbanları ve onların yakınlarıyla birlikte olduğunu kaydetti.

Tim Cook

Saldırıya dünyanın dört bir yanından tepkiler gelmeye devam ederken Apple'ın CEO'su Tim Cook ise sosyal medya hesabından Türkçe bir mesaj paylaştı. Cook, "Sevgili Türkiye, acınızı ve üzüntünüzü paylaşıyoruz. #Istanbul kalbimiz sizinle" dedi.