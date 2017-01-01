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Merkel: İnsanlığı hiçe sayan sinsi saldırıyı kınıyorum

"Bu zor saatlerde Türkiye'nin yanındayız"

01 Ocak 2017 20:15

Almanya Başkanı Angela Merkel, İstanbul Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Merkel "İnsanlığı hiçe sayan sinsi saldırıyı kınıyorum" dediği mesajınd "Bu zor saatlerde Türkiye'nin yanındayız" ifadesini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier de yaptığı yazılı açıklamada, terör saldırısını sert bir şekilde kınadı. Steinmeier, İstanbul'un bir kez daha "korkunç kanlı bir olayın kurbanı" olduğunu belirterek "Boğaziçi'nden yılbaşı gecesi gelen haberlerle sarsıldım." ifadesine yer verdi.

Dünyadaki milyonlarca kişi gibi yılbaşı gecesi birlikte güzel ve sorunsuz zaman geçirmek isteyen masum insanların ve gençlerin zalim ve korkakça bir saldırının kurbanı olduklarını belirten Steinmeier, “Bu olayı ve terörizmin her şeklini en sert şekilde kınıyoruz. Biz bu zor saatlerde Türkiye'nin yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Steinmeier, ailelerin ve yakınlarının acılarını derinden paylaştıklarını kaydederek çok sayıdaki ağır yaralıya acil şifalar diledi.

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