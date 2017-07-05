Dünyadan OHAL manzaraları: Fransa kaldırıyor, Mısır ve Türkiye uzatıyor

Mısır Parlamentosu, ülkede eden olağanüstü hâl (OHAL) uygulamasının üç ay uzatılması kararını üçte iki çoğunlukla onayladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kasım 2015'te ilan OHAL’in kasım ayında kaldırılacağını duyurmuştu. Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilân edilen OHAL, 17 Nisan’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası 3 ay uzatılmıştı. İlk olarak 24 Temmuz'da ilân edilen OHAL, bir yılını dolduracak.

dihaber’de yer alan habere göre, Mısır devlet televizyonunun (ERTU) haberine göre, parlamento, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin, ülkenin tamamında OHAL uygulamasının üç ay uzatılması ile ilgili kararını bugün onayladı. Parlamentonun üçte ikisinin oyu ile kabul edilen OHAL uygulamasının, 10 Temmuz-10 Ekim 2017 tarihleri arasında geçerli olacağı duyuruldu.

Mısır hükümeti, Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan OHAL’in üç ay uzatılması yönündeki kararı 22 Haziran’da onaylamıştı.

Mısır anayasasına göre OHAL uygulaması ülke yöneticilerine olağanüstü yetkiler sağlıyor. Cumhurbaşkanlığı, OHAL’in uygulandığı bölgelerde Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurdurabiliyor. Söz konusu mahkemelerin kararları temyize götürülemiyor. OHAL uygulamasında hükümet yetkilileri, ülkedeki matbu medyanın tamamını baskıdan önce kontrol edebildiği gibi bütün mektup ve mesajları da inceleme yetkisine sahip oluyor.

Sisi, 9 Nisan 2017 tarihinde Tanta ve İskenderiye’de kiliselere düzenlenen bombalı saldırının ardından ülke genelinde OHAL kararı almıştı.

Türkiye ve Fransa

Türkiye’de 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından 24 Temmuz’da ilan edilen OHAL tam bir yıldır sürüyor. OHAL’in bir yıldan sonra uzatılıp uzatılmayacağı henüz net değil.

Fransa’da ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kasım 2015'te ilan edilen OHAL’in kasım ayında kaldırılacağını duyurdu. Macron, "Bu sonbaharda olağanüstü hali kaldırarak Fransız halkının özgürlüğünü yeniden tesis edeceğim, çünkü bu özgürlükler güçlü demokrasinin varlığının ön koşuludur" demişti.