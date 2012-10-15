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Bilim / Teknoloji

Dünyadan iki kat daha büyük bir elmas hayal edebilir misiniz?

Elmas gezegenin Dünya’ya uzaklığı tam 40 ışık yılı

15 Ekim 2012 02:31

US-Franco araştırma ekibinin astronomları Dünyadan iki kat daha büyük ve elmastan oluşan bir gezegen keşfetti. Uzay bilimcilerin 55 Cancri ismini verdikleri gezegen dünyanın 2 katı büyüklüğünde ve dünyadan tam 8 kat daha ağır.

Çıplak gözle görülebilen Cancer adlı takım yıldızın da bulunan elmas gezegen, 1648 °C yüzey sıcaklığına sahip.

Cancer, aslında hiç de yabancı bir yıldız topluluğu değil. Bu takımyıldızını astroloji ile arası iyi olanlar hemen tanıyacaktır. Cancer, yengeç burcunu uzayda temsil eden yıldız topluluğu. Yani, yengeç burcu ile ilgili yorumlar bu yıldız kümesine bakılarak yapılıyor.

Dünya’ya göre oldukça hızlı bir gezegen olan 55 Cancri’de bir yıl, sadece 18 saat.

Yale Üniversitesi'nden araştırmacı Nikku Madhusudhan, yayımladığı makalesinde, kendi ışığını yayan ilk gezegen olan bu gezegenin yüzeyinin Dünya gibi su ve granit değil, karbon ve elmasla kaplı olduğunu yazmıştı.

Elmas gezegenin Dünya’ya uzaklığı tam 40 ışık yılı. Yani, çoğunluğu elmastan oluşan bu gezegene gitmek maalesef şu an imkansız. 

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