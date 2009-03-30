"2009 Dünya Astronomi Yılı" dolayısıyla Rahmi M. Koç Müzesi'nde "Dünya'dan Evrene Bakış Sergisi" açılacak.



Türkiye'nin ilk ve tek sanayi müzesi olma özelliği taşıyan Rahmi M. Koç

Müzesi, Galilei'nin teleskopla ilk gökyüzü gözleminin 400. yıl dönümü olan 2009

yılının "Dünya Astronomi Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla tüm yıl boyunca

dünyanın çeşitli yerlerinde açılacak "Dünyadan Evrene Bakış Sergisi"ne

İstanbul'da ev sahipliği yapacak.



Müzeden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Astronomi Birliğinin

sağladığı, Türk Astronomi Derneğinden temin edilen ve dünyanın büyük gözlem

evleri ve Hubble, Chandra gibi uydu teleskoplarıyla alınmış fotoğraflardan

seçilerek oluşturulan "Dünya'dan Evrene Bakış Sergisi", 2 Nisanda açılacak.

2009 yılı boyunca sürecek sergi, Lengerhane binasında ziyaretçilerini

bekleyecek.



Yeryüzünde ve uzayda bulunan teleskoplarla çekilmiş fotoğraflardan oluşan

sergi ile ziyaretçiler, "Evren nasıl oluştu?", "Dünyada yaşam nasıl

başladı?", "Evrenden başka yerlerde yaşam var mı?" gibi merak edilen soruların

yanıtlarını bulabilecek.



Keşif Küresi müzede



Rahmi M. Koç Müzesi, "2009 Dünya Astronomi Yılı" kapsamında İstanbul'un

halka açık ilk sabit "gökevi"ni (planeteryum) "Keşif Küresi" adıyla hizmete

sokmuştu.



Evreni, sanal ortamda birebir yaşatan 40 kişi kapasiteli "Keşif

Küresi"nde özel bir projektör ile ziyaretçilere, gökyüzünün gece hali,

yıldızların ve samanyolunun muhteşem görüntüsü küre içerisine yansıtılarak

izlettiriliyor.



Rahmi M. Koç Müzesi tarafından eğitsel amaçlı olarak 60 metrekarelik bir

alanda, 8 metre çapında ve 5,5 metre yüksekliğinde inşa edilen "Keşif Küresi",

yıl boyunca müzenin açık olduğu tüm zamanlarda hizmet veriyor.

