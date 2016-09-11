Dünyadan akademisyen ve yazarlar: Ahmet Altan, Mehmet Altan ve haksız yere suçlanan meslektaşlarımız serbest bırakılsın

Dünyanın önde gelen 54 yazar, akademisyen ve yayıncısı 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan operasyonlar kapsamında “subliminal darbe mesajı verdikleri” iddiasıyla gözaltına alınan yazar Ahmet Altan ile kardeşi Prof. Mehmet Altan’a destek mektubu yayımladı.

Nobelli edebiyatçılar J.M. Coetzee ve Orhan Pamuk’un yanı sıra, John Berger, Elena Ferrante, Breyten Breytenbach, Peter Carey, Russell Banks, Alberto Manguel, Roberto Saviano, A.L. Kennedy gibi dünya çapındaki yazarların imzaladığı mektuba ayrıca tarih, ekonomi, sanat tarihi, antropoloji, edebiyat gibi alanlarda dünyanın önemli üniversitelerinde görev yapan akademisyenler ve uluslararası yayınevlerinin sahipleri de destek verdi.

Evrensel’in haberine göre, mektubun tam metni şöyle:

"Biz aşağıda imzası bulunanlar, dünyanın tüm demokratlarını, Türkiye’yle ve Türkiye’nin önemli bir rol oynadığı Ortadoğu’nun geleceğiyle ilgilenen herkesi, Türk Hükümeti’nin, farklı fikirleri savunan Türkiye’nin en parlak düşünür ve yazarlarına karşı yürüttüğü sindirme ve baskı harekâtına karşı durmaya çağırıyoruz.

"Bu mektubun arka planında 15 Temmuz 2016'da neyse ki başarısızlıkla sonuçlanan ve başlamasından sonra kısa sürede bastırılan darbe girişimi yatmaktadır.Türkiye halkı, ülke kurumlarına karşı yapılan bu saldırıya direnmemiş olsaydı, ortaya çıkan yıllar boyu sürecek bir sefalet olacaktı.

"15 Temmuz darbe girişimi sonrasında hükümetin geçici olarak Olağanüstü Hâl ilan etmesi anlaşılabilir. Ancak başarısız darbe girişimi, McCarthy tarzı bir cadı avı yürütmek için bir bahane olarak kullanılmamalı ve Olağanüstü Hâl’de yaşananlar temel hakları, delillerle ilgili hukuk kurallarını ve hatta genel sağduyu kurallarını hiçe saymamalıdır.

"Yazar, akademisyen ve ifade özgürlüğü savunucuları olarak bizler, tanıdığımız ve saygı duyduğumuz meslektaşlarımızın Olağanüstü Hâl düzenlemeleriyle hapsedilmesinden özellikle rahatsızlık duyuyoruz.Şahin Alpay ve Nazlı Ilıcak gibi gazeteciler ve yazar Aslı Erdoğan demokrasiyi daima yüksek sesle savunmuş ve militarizm ve her türlü baskı rejiminin her zaman karşısında olmuşlardır.

"Tanınmış romancı Ahmet Altan ve önde gelen bir iktisat profesörü aynı zamanda yazar olan kardeşi Mehmet Altan’ın 10 Eylül 2016 tarihinde bir şafak baskınıyla gözaltına alınmış olmasından özellikle rahatsızlık duyuyoruz. İki yazar 14 Temmuz akşamı, yani darbe girişiminden bir gece önce yayınlanan bir televizyon programında darbe destekçilerine bir şekilde subliminal mesajlar vermiş olmakla suçlanıyor.

"Ahmet Altan, kitapları milyonlarca satan ve birçok dile çevrilmiş olan bir romancı ve Türkiye’nin en önemli yazarlarından biridir. Aynı zamanda kamunun bilme hakkını savunan Taraf gazetesinin beş yıl süreyle genel yayın yönetmenliğini yapmıştır.Yazarlık kariyeri boyunca birçok kez soruşturmaya uğramıştır. 1990’larda Türkiye’de okurların ülkedeki Kürt gerçeğini anlamasını sağlamaya çalıştığı için ve daha yakın geçmişte 2011 Roboskî/ Uludere katliamı sonrasında ülkenin başbakanını özür dilemeye çağırdığı için soruşturmaya uğramıştır. En son olarak 2 Eylül 2016 tarihinde bambaşka iki davanın dosyalarından büyük oranda kesme- yapıştırma yapılarak hazırlanmış bir iddianameyle açılan bir davada devlet sırlarını ifşa etme suçlamasıyla hâkim karşısına çıkmıştır.

"Birçok kitabında Türkiye’nin kimliğini yeniden kurarken ırk veya din üzerine değil, insan haklarına saygı anlayışı üzerine inşa etmesini savunmuş olan köşe yazarı Mehmet Altan, İstanbul Üniversitesi’nde iktisat profesörüdür. Kardeşi Ahmet Altan ve şuan demir parmaklıklar ardında bulunan birçok diğer meslektaşı gibi, suçu bir darbeyi desteklemiş olması değil, şu an iktidarda olan ve başlangıçta demokrasi yönünde kat ettiği yolda şu an maalesef geri viteste gitmekte olan hükümete yönelttiği etkili eleştirilerdir.

"Bu nedenlerle Türk Hükümeti’ne ülkenin kıymetli yazarlarını soruşturmaktan vazgeçmesi ve Ahmet ve Mehmet Altan’la birlikte haksız yere suçlanan birçok diğer dost ve meslektaşımızın hızla tahliyesini sağlaması çağrısında bulunuyoruz."

İmzacılar

Héctor Abad, Yazar.

Daron Acemoğlu, İktisat Profesörü, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü.

Profesör Rosental Calmon Alves, Knight Vakfı Gazetecilik Programı Kürsüsü, Texas Üniversitesi İletişim Bölümü UNESCO Kürsüsü, Kuzey ve Güney Amerika’da Gazetecilik için Knight Merkezi Direktörü.

Chloe Aridjis, Yazar, Meksika / Birleşik Krallık.

Hans Jürgen Balmes, Editör, S. Fischer Verlage.

Russell Banks, Yazar.

John Berger, Yazar.

Warren Breckman, Rose Family Kürsüsü, Tarih Profesörü, Pennsylvania Üniversitesi.

Breyten Breytenbach, Yazar, Güney Afrika / Fransa.

Daphné Breytenbach, Bağımsız Gazeteci, Fransa.

Jamie Byng, Yayıncı, Canongate Books.

Peter Carey, Yazar.

JM Coetzee, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi.

Catherine Farin, S. Fischer Verlage.

Rita Felski, Edebiyat Profesörü, Virginia Üniversitesi ve Güney Danimarka Üniversitesi.

Elena Ferrante, Yazar.

Sandro Ferri, Yayıncı, edizioni e/o, Europa editions.

Maureen Freely, Yazar, İngiliz PEN Başkanı.

Profesör Anthony T. Grafton, Tarihçi, Princeton Üniversitesi.

Constanze Güthenke, Yunan Edebiyatı Doçenti, Antik Dönem Fakültesi, Oxford Üniversitesi.

Chris Hedges, Yazar.

Jim Hicks, Massachusetts Review Genel Yayın Yönetmeni; Massachusetts Üniversitesi’nde Profesör.

Adam Hochschild, Gazeteci, tarihçi.

Violaine Huisman, Brooklyn Müzik Akademisi Sosyal Bilimler Direktörü.

Ayesha Jalal, Mary Richardson Tarih Profesörü ; Tufts Üniversitesi Güney Asya ve Hint Okyanusu Çalışmaları Merkezi Direktörü.

A.L. Kennedy, Yazar.

Laurens van Krevelen, Yazar ve yayıncı, Hollanda.

Wolf Lepenies, Profesör, Berlin Freie Universität Sosyoloji Bölümü.

Mark Lilla,Yazar, Columbia Üniversitesi Beşeri Bilimler Profesörü.

Clementina Liuzzi, Yazar ajanı.

Alberto Manguel, Yazar, Arjantin Milli Kütüphane Direktörü.

Hisham Matar, Yazar.

Tom McCarthy, İç haberler muhabiri, The Guardian.

Claudia Mattalucci, Milan-Bicocca Üniversitesi, Antropoloji Profesörü.

Allan Megill, Virginia Üniversitesi Tarih Profesörü.

Laurent Mignon, Türk Dili Doçenti, Oxford Üniversitesi Antony’s College, Doğu Enstitüsü.

Rick Moody, Yazar.

Paul W. Morris, Amerika PEN Merkezi Edebiyat Programları Direktörü.

Dirk Moses, Profesör, Sydney Üniversitesi Tarih Bölümü.

Glenn W. Most, Klasik antik dönem profesörü, Scuola Normale Superiore, Pisa ; Chicago Üniversitesi, Sosyal Düşünce Komitesi.

Enrique Murillo, Editör, Los libros del lince.

Françoise Nyssen, Yayıncı, Actes Sud.

Sandra Ozzola, Yayıncı, edizioni e/o, Europa editions.

Orhan Pamuk, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi.

Tim Parks, Yazar.

Daniel Rondeau, Yazar, eski büyükelçi.

Profesör Philippe Sands QC, Hukukçu ve akademisyen, University College London ve Matrix Chambers.

Roberto Saviano, Gazeteci, yazar.

Anya Schiffrin, Columbia Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Kamu İlişkileri Bölümü Uluslararası Medya Savunuculuğu ve İletişim (IMAC) programı Direktörü.

Eugene Schoulgin, Uluslararası PEN Başkan Yardımcısı.

Profesör Salvatore Settis, Sanat tarihçisi, Louvre Müzesi Bilim Kurulu Başkanı, Scuola Normale Superiore di Pisa Eski Başkanı.

Dan Simon, Yayıncı, Seven Stories Yayınevi kurucusu.

Adam Thirlwell, Yazar.

Regula Venske, Almanya PEN Başkanı.