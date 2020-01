Ahmet Altan ve Mehmet Altan 2 gündür avukatlarıyla görüştürülmedi, suçlama resmen tebliğ edilmedi!

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmada "subliminal darbe mesajı verme" iddiasıyla cumartesi sabahı gözaltına alınan yazar Ahmet Altan ile kardeşi Prof. Mehmet Altan, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında tutuluyor.

Altan kardeşlerin avukatı Veysel Ok, T24'e bilgi verirken, iki gündür müvekkilleriyle görüşemediğini söyledi. "Hâlâ gözaltı kararı bize gösterilmedi, Anadolu Ajansı'nın haberi dışında hâlâ ne ile suçlandıklarını bilmiyoruz" diyen Ok, yarın (12 Eylül 2016) gözaltı kararına itiraz edeceklerini kaydetti. Ok, suçlamayı yapan savcı adliyede olmadığı için itirazı nöbetçi savcılığa yapacaklarını dile getirdi.

Bayramdan sonraya kalabilir

Alınan bilgiye göre, emniyet kaynakları, Ahmet ve Mehmet Altan'ın ifadelerine başvurulmasının, 19 Eylül Pazartesi sona erecek bayram tatilinin ertesine bırakılabileceğini söylediler.

Avukat yasağının da, genel olağanüstü hâl uygulaması kapsamında beş gün sürebileceği belirtildi. Avukat Veysel Ok, müvekkilleriyle görüştürülmeden önce emniyette yapılacak “delil tespiti”ne katılmayacaklarını bildirdi.

Altan kardeşler, Can Erzincan TV'de 14 Temmuz'da katıldıkları Nazlı Ilıcak'ın Özgür Düşünce programında dile getirdikleri görüşler öne sürülerek cumartesi sabahı gözaltına alındılar. Emniyette ifade için bekletilen Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın yanı sıra halen tutuklu bulunan Nazlı Ilıcak'ın da aynı soruşturma kapsamında ifadesine başvurulacağı bildirildi.

AA'nın haberine göre, savcılığın gözaltı yazısında, Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın, Ilıcak'ın programında "darbe çağrışımıyla subliminal (bilinçaltı) mesaj içeren söylemlerde bulundukları" iddia edildi. "Bu söylemler kapsamında hükümeti ve Cumhurbaşkanı'nı tehdit ettikleri" öne sürülen savcılık yazısında Altan kardeşlerin "darbenin gerçekleşeceğini beyan ettikleri" iddia edildi.

Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın "darbe girişimini, terör örgütüyle fikir ve eylem birlikteliği içinde olmadan bir gün öncesinden bilmelerinin mümkün olmayacağı" ileri sürülen yazıda, "bu nedenle Altan kardeşlerin, darbe girişiminde bulunan bir kısım terör örgütü mensubu askerlerle iştirak halinde atılı suçu işledikleri" iddia edildi.