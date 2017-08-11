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Bilim / Teknoloji

Dünya'dan 12 ışık yılı uzakta yaşam olabilir

Titreşimler sayesinde yıldızın yörüngesinde 4 gezegen olduğu belirlendi

11 Ağustos 2017 07:38

Dünya'dan 12 ışık yılı uzaklıkta bulunan, Güneş benzeri yıldız Tau Ceti'nin yörüngesindeki 2 gezegenin yaşama elverişli olabileceği belirtildi.

İngiltere, Hertfordshire Üniversitesinden Fabo Feng önderliğinde yürütülen araştırmada, Doppler Spectroscopy (radyal hız ya da titreşim metodu) adı verilen yöntemle, Tau Ceti'nin deviniminde, yörüngesinde küçük gezegenlerin yer çekimi kuvvetinden kaynaklanan zayıf titreşimler olduğu tespit edildi.

Yöntemin, Tau Ceti'nin devinim varyasyonlarının saniyede 30 santimetre kadar düşük olduğunu gösterdiği kaydedildi.

Titreşimler sayesinde yıldızın yörüngesinde 4 gezegen olduğu belirlendi.

Bu gezegenlerden 2'sinin, yaşam için elverişli koşullara sahip olabileceğini ifade eden bilim adamları, bunların yıldıza konumlarının da yüzeylerinde su bulunabileceğine işaret ettiğini bildirdi.

Yıldıza çok yakın mesafesi nedeniyle diğer 2 gezegenin ise yüzeylerinde su olmayacağı vurgulandı. 

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