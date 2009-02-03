Dünyadaki tam panaromik ilk müze



Kurtuluş Savaşı müzesi de şart



İlk gün 3 bin kişi ziyaret etti

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın önceki gün açtığı İstanbul’un fethini üç boyutlu olarak gösteren “Panorama 1453 Tarih Müzesi”ni ilk gününde gezen, Mimar Sinan Üniversitesi’nde Resim Teknolojileri ve Restorasyon dersleri veren ressam Faruk Cimok'tan tam not aldı. Başbakan Erdoğan’ın da açılışını yaparken “Herkes fetih coşkusunu yüreğinde hissedecek” dediği müzeyle ilgili Vatan'ın sorularını ressam Cimok, şöyle yanıtladı.- Oldukça etkili. Boya teknikleri, çizimler, üç boyut etkisini yaratan kompozisyon ve perspektif anlayışını çok beğendim. Muhteşem bir müze olmuş. Yapanları tebrik etmek lazım.- Klasik suluboya ve fırça dışında oldukça gelişmiş bir teknoloji kullanılmış. Materyaller de iyi hazırlanmış. Klasik sanat eserlerinde mesaj süreç içinde çözülür. Burada ise ses, ışık ve görüntü direkt mesajı çözmeye götürüyor insanı. İstanbul’un nasıl fethedildiği gözlerininizin önünde canlanıyor.- Çizimler gayet iyi. Bu tip güçlü figüratif çalışma Rus ekolüdür. Zaten müzeyi yaratan ekibin içinde Rus ve Azeri ressamlar var. Rus ressamların figürleri ve özellikle anatomik bilgileri çok kuvvetlidir. Anıtkabir’deki Kurtuluş Şavaşı Müzesi’ndeki resimleri de Rus ressamlar çizdi ama Anıtkabir’deki müze buranın yanında amatör kalır.- Bu derinlik ve bitmeyen panoramik dönüş insanın başını döndürüyor. Burada olay oldukça etkili ve cazip bir hale getirilmiş. Bir mesaj bundan iyi verilemez.- Tabii ki. Özellikle soyut resim yapan ve bundan hoşlanan kişiler buraya burun kıvıracaktır. Bu kişilerden bir sürü eleştiri de gelecektir. Ama buradaki resme bir Osman Hamdi tablosuna bakar gibi bakmamak lazım. Çünkü bu müzeye ilk etapta sanatsal açıdan yaklaşmak hatalı olur. Burada asıl öne çıkan İstanbul’un fethi ve onun nasıl gerçekleştiği mesajıdır. Bu açıdan müze gayet doyurucu. Yoksa burası bir resim ve heykel müzesi değil.- Kesinlikle. Tarih gibi etkileyici bir dersin kuru kuruya işlenmemesi lazım. Çocuklara İstanbul’un fethini okul sıraları yerinde burada anlatmak lazım. O kadar etkileyici ki burayı gezen hem çocuk hem de büyük İstanbul’u yeniden fethetmek isteyebilir.- Kesinlikle bunun gibi üzerinde iyi düşünülmüş ve çalışılmış bir Kurtuluş Savaşı Müzesi şart. Ayrıca buradan yola çıkarak diyebiliriz ki istenince yapılabiliyor.- Elbette olur. Buradaki klasik çizgiler ve benzerleri ilk aşamada çocukların resimi sevmesi için oldukça önemli. Çocuklar Avrupa’da klasiklerin mesela bir Rembrandt’ın önünde çizerek resme başlar. Avrupa resminde gelenek hep önce klasik sonra soyut dönemdir. Picasso’nun ilk dönemi de klasiktir. Bizde ise tam tersi. Nuri İyem, Cemal Tollu gibi büyük ustaların ilk dönemleri soyut sonraki dönemi klasiktir. Bunun dünyada bir eşi daha yok. Bu da Türk resminin dünya geleneğinden ne kadar kopuk olduğunu gösteriyor.TopkapI Merkez Efendi Mahallesi’nde ya da daha kolay anlaşılması için Eski Trakya Otogarı’nın olduğu bölgede açılan ve 4 milyon 600 bin TL’ye mal olan Panorama 1453 Tarih Müzesi haftanın yedi günü 09:00-17:00 saatleri arasında açık. Müzeyi açılışının ilk gününde yaklaşık 3 bin kişi gezdi. İçinde İstanbul’un fethiyle ilgili resimler ve bilgilerin bulunduğu müze dünyadaki Waterloo Savaşı, Napolyon’un Moskava Savaşı Panoraması gibi 30 benzerinin arasında ise bir ilke sahip. Panorama 1453, 3 bin metrekarelik alanda sergilenen ve anlaşılabilmesi için 14 metre uzaktan izlenen fetih panoraması dünyadaki dikey ve yatay tam panoramik yani 360 derecelik resime sahip ilk müze. Müzedeki kuşatmanın en hareketli anının anlatıldığı devasa resmin içinde tam detaylı olarak çizilmiş 10 bin Osmanlı ve Bizans askeri figürünü görmek mümkün. Dört yılda tamamlanan müze fikrin sahibi ressam ve çizgi film yönetmeni Haşim Vatandaş, Ramazan Erkut, Yaşar Zeynalov (figürlerden sorumlu ressam), Oksana Legka (ressam), Ahmet Kaya, Hasan H. Dinçer (bilgisayar uygulama), Atilla Tunca (maket) ve Murat Efe (bilgisayar uygulama) tarafından hayata geçirdi. Fethin yaşandığı tarihi surların dibinde kurulan Topkapı Şehir Parkı içinde yeralan müzeyi öğrenciler 3, büyükler ise 5 TL’ye gezebilecek. Müzeyi internetten izlemek te mümkün: www.panoramikmuze1453.com