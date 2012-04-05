Dünyadaki en sessiz yere ne kadar dayanabilirsiniz?

Sessizlik günümüzde altın değerinde bir nimet. Ancak sessizliğin fazlasına da katlanmak imkansız. Bunun en iyi örneği, ABD’deki bir araştırma merkezinde bulunan “yankısız oda”.

Güney Minneapolis’teki Orfield Laboratuvarları’nda bulunan ve “dünyadaki en sessiz yer” olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren yankısız odada bugüne kadar en uzun süre dayanabilen kişi, içeride 45 dakika kaldı.

Sesi yüzde 99.99 oranında soğuran yankısız odada çok uzun süre kalanlar halüsinasyonlar görmeye başlıyor.

Odadaki sessizlik, 1 metre kalınlığındaki fiberglas akustik dilimler, yalıtılmış çelikten çift kat duvarlar ve 35 santimetre kalınlığındaki beton kaplamayla sağlanmış.



En fazla 45 dakika



Orfield Laboratuvarları’nın kurucusu ve başkanı Steven Orfield, Daily Mail’e yaptığı açıklamada, “İnsanlara odada karanlıkta oturmaları için meydan okuyoruz. Bir gazeteci 45 dakika dayanabildi” dedi.

Kulakların sessizliğe adapte olduğunu ifade eden Orfield, “Oda ne kadar sessiz olursa o kadar çok şey duyarsınız. Kalp atışlarını, akciğerlerinizi, karnınızın guruldadığını… Yankısız odada siz ses olursunuz” diye konuştu.

Bunun insanlar için çok rahatsız edici bir deneyim olduğunu belirten Orfield, bu yüzden insanların odada oturmak zorunda olduğunu söyledi.



Ses yokken hareket etmek mümkün değil



Orfield, “Yürürken yönünüzü çevrenizdeki seslere göre tayin edersiniz. Ama yankısız odada hiç ipucunuz yoktur. Dengenizi sağlamanızı ve manevra yapmanızı sağlamak için elinizde hiçbir şey yoktur. Eğer içeride yarım saat geçirecekseniz oturuyor olmanız gerekir” dedi.

Orfield Laboratuvarları’ndaki oda, NASA dahil ABD’deki birçok kurum ve şirket tarafından kullanılıyor. Su dolu bir tank içinde odaya giren astronotların, ne kadar zaman sonra halüsinasyona gireceklerine bakılıyor.