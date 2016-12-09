'Dünyadaki çocukların dörtte biri savaş ve afetlerin gölgesinde yaşıyor'

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), dünyadaki çocukların yaklaşık dörtte birinin savaş, kriz ve doğal afetlerin etkilediği ülkelerde yaşadığını açıkladı.

UNICEF'in Cuma günü açıkladığı rapora göre, bu ülkelerde yaşayan 535 milyon çocuğun sağlık hizmetleri, kaliteli eğitim, gıda ve korunmaya erişimi yok.

Bu çocukların üçte biri, yani 393 milyona yakın çocuk, Sahraaltı Afrika'da acil desteğe ihtiyaç duyulan bölgelerde yaşıyor.

Dünyanın farklı kriz bölgelerinden fotoğraflarla, UNICEF'in raporundaki verileri derledik:

Savaş ve çatışma ortamında yaşayan çocukların yüzde 12'si, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden.

UNICEF'in raporunda, dünyada yarısından fazlası savaş ve çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmeye zorlanan "50 milyona yakın çocuk" olduğu ifade edildi.

Suriye'de şiddet tırmandıkça, kuşatma altında yaşayan çocukların sayısı bir yıldan kısa bir sürede "iki katına çıktı".

Yaklaşık 500 bin çocuk, ülkedeki 16 kuşatma altındaki bölgede yaşıyor ve birçoğu düzenli insani yardım ve temel hizmetlere ulaşamıyor.

Nijerya'nın kuzedoğusunda, 1 milyona yakını çocuklar olmak üzere yaklaşık "1.8 milyon kişi yerlerinden edildi".

Afganistan'da, ilkokul çağındaki çocukların "yarıya yakını" okula gidemiyor.

Yemen'deki krizden yaklaşık "10 milyon çocuk etkilendi".

Güney Sudan'da ilkokul çağındaki çocukların "yüzde 59'u" okul dışında.

Bölgedeki okulların üçte biri ise şiddet ve çatışmanın sürdüğü bölgelerde olduğu için kapalı.

2011'de Sudan'dan ayrılarak bağımsız olan Güney Sudan'da 2013'te etnik gruplar arasında patlak veren iç savaşta binlerce kişi öldü, milyonlarca kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı.

İç savaş, yoksulluk ve açlığı da artırdı.

Haiti'de Ekim ayında çıkan ve büyük yıkıma neden olan Matthew Kasırgası'ndan iki ay sonra, 5 yaşından küçük "90 bin çocuk" halen yardıma muhtaç.