Dünya'daki balıkların yüzde 80'i yok olabilir

Deniz Kılınç / İstanbul, 18 Kasım (DHA) - Marine Policy isimli dergide yayınlanan makaleye göre, yükselen küresel sıcaklık sebebiyle var olan balıkların yüzde 80\'i yok olabilir.

Nippon Kurumu Nereus Programı\'nın yaptığı araştırmaya göre özellikle Pasifik\'te bulunan denizler olmak üzere, küresel olarak sıcaklığın artması dünya genelindeki deniz canlıları için tehlike yaratıyor. Araştırma sonucunda şu anda var olan en sıcak su topluluğu olan Pasifik\'te, artan sıcaklıklar sebebiyle birçok balığın yok olabileceği söylendi.

Güney Karolina Üniversitesi Biyoloji profesörü asistanı ve araştırma lideri Rebecca Asch araştırmayla ilgili, \"İklim değişikliği tehlikesi altında, Pasifik bölgesindeki denizler ve yerleşim alanlarının daha sıcak ve asidik bir hale geldi. Deniz dibindeki okyanusa ait yiyecek ağlarını etkileyen plankton üretimi azaldı. Araştırmalarımıza göre şu an azalan biyo-çeşitlilik sebebiyle, bölgedeki deniz canlılarının sayısı yüzde 50 azaldı\" dedi.

Bilim insanları, Pasifik\'te yaşayan insanların ekonomilerinin ve en büyük beslenme kaynaklarının deniz canlıları olduğunu ve bölgedeki insanların protein ihtiyaçlarının yüzde 20\'sini balıklardan aldığını söyledi.

Araştırma sonunda bilim insanları, içinde bulunduğumuz yüzyıl içerisinde eğer Pasifik bölgelerindeki deniz sıcaklıklarının şu anki haliyle üç veya dört derece artması halinde, bölgedeki eniz canlılarının yüzde 80\'inin yok olacağını söyledi. Artan sıcaklıklar dışında sera gazı emiliminin artışının da birçok deniz canlısı türünün tükenebileceğini belirten bilim insanları, yetkilileri iklim değişikliğiyle mücadeleye çağırdı.