Dünyadaki Apple sayısı 800 milyonu geçti

Apple'ın bugüne kadar 800 milyondan fazla mobil cihaz sattığı, son bir yılda ise 130 milyon yeni kullanıcının cihaz aldığı belirtildi.

Apple'ın San Francisco'da başlayan yazılım geliştiriciler konferansında verilen bilgilere göre, Apple'ın bugüne kadar sattığı mobil cihaz sayısı 800 milyonu geçti.

Son bir yılda iOS cihaz satın alan yeni kullanıcı sayısı ise 130 milyon civarında.

Satılan iOS cihazlar arasında iPhone 500 milyon ile ilk sırada. iPad 200 milyon ile ikinci, iPod Touch ise 100 milyon ile üçüncü sırada bulunuyor.

Apple'ın bu sonbaharda kullanıma sunacağı iOS 8 işletim sistemine ilişkin de bazı ayrıntılar paylaşıldı. Buna göre iOS 8'de sağlık ve ev kitleri ile Apple bilgisayar ve mobil cihazlar arasında veri paylaşımını kolaylaştıracak uygulamalar yer alacak.

HealthKit adı verilen yeni uygulama ile kilo, kalori, kan basıncı, nabız gibi veriler toplanarak sağlıklı bir yaşam ve kilo kontrolünün sağlanması için imkan sunulacağı, uygulama için Mayo Clinic ile de birlikte çalışıldığı ifade edildi.

Yeni sistemde sağlanacak başka bir kolaylık ise Mac bilgisayarlar ile mobil cihazlar arasında şarkı, film, kitap, fotoğraf gibi veri paylaşımının kolaylaştırılması olacak.