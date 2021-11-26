Dünyada yeni Covid varyantı endişesi; İtalya da 7 Afrika ülkesinden ülkeye girişleri yasakladı

Dünya, yeni Covid-19 varyantıyla ilgili endişele duyarken Britanya ve İsrail'in ardından İtalya da yedi Güney Afrika ülkesinden gelen yolcuların ülkeye girişini yasakladı.

AFP'nin aktardığı habere göre, yeni Koronavirüs varyantının görülmesi üzerine İtalya, Güney Afrika, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambik, Nambiya ve Esvatini de bulunmuş kişilerin ülkeye girmesini yasakladı.

Yeni varyant endişesiyle Britanya ve İsrail de uçuşları durdururken Almanya da aynı önlemin alınacağını belirtmişti.

Bilim insanları, Güney Afrika'da tespit edilen B.1.1.529 Koronavirüs varyantının şu ana kadar tespit edilenlerin en 'kayda değeri' olduğunu belirtti.