Dünyada yarın Türkiye’de bugün vizyonda

T24 - “Avatar” filmi, bu akşamdan itibaren gösterime giriyor



Sinemada devrim yaratacağı söylenen James Cameron’ın dev bütçeli “Avatar” filmi, bu akşamdan itibaren gösterime giriyor

Titanİk, Terminatör, Alien gibi büyük filmlerin ünlü yönetmeni James Cameron’ın son filmi “Avatar” nihayet vizyona giriyor. 500 milyon dolarlık bütçesiyle dünyanın en pahalı filmi olan Avatar’ın, sinemada bir devrim yapacağı öne sürülüyor.

Bu akşamdan itibaren gösterime girecek olan film, özel 3 boyutlu gözlüğü nedeniyle extra para ödenerek izlenecek. Bu konuda sinemalardaki uygulama şöyle:

3 BOYUTLU XPAND (Plastik gözlük): AFM Grubu Sinemaları’nda ve İstanbul’da Suadiye Movieplex, Şişli Site Movieplex, Şişli Cevahir Megaplex, Ataköy Galleria Prestige ile Ankara’da Kızılay Büyülüfener’de; Yalova Cinetime, Antalya Cinetime, Gaziantep Sinepark Nakıp Ali, Bursa Korupark’ta. Normal bilet ücretine 2,5 TL ilave ediliyor.

3 BOYUTLU REAL D (Kağıt Gözlük): CINEBONUS Grubu Sinemaları’nda. Normal bilet ücretine 2,5 TL ilave ediliyor.

3 BOYUTLU IMAX (Özel gözlük): 60 milyon piksellik bir çözünürlüğe sahip olan bu dev perde sadece İstinye Park AFM ve Ankamall AFM’de var. Bu salon için Kanada’dan özel gözlükler getirildi. Normal bilet ücretine 3 TL ilave ediliyor. 19 TL.

Yapımı 14 yıl sürdü

Dünyanın en çok gişe yapan filmi Titanik, Terminatör ve Alien gibi filmlerin de yönetmeni olan James Cameron’un 14 yıl önce başladığı projesi yeni bitti. 14 yıl önce kafasındaki fikirleri ve teknolojiyi arkadaşlarına ve film teknisyenlerine anlatan Cameron, “Bu teknoloji ile hayatta olmaz” karşılığını almış. Her zaman mükemmeliyetçiliğiyle övünen James Cameron, filmi çekerken, her işin uzmanıyla çalışmış.



