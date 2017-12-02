Dünyada yardıma muhtaçların sayısı yüzde 5 arttı

Çatışmalar, doğal afetler, salgınlar ve yurdundan edilmiş insanlar nedeniyle dünya çapında yardıma muhtaç insanların sayısı yüzde beş artarak 136 milyon oldu. Bu rakam Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin (UNOCHA) cuma günü açıkladığı rakam.

Birleşmiş Milletler'in (BM) insani işlerden sorumlu ofisinin başındaki Mark Lowcock, yaptığı açıklamada 2017’nin aralık ayında bu yılsonu için yapılan tahminlere göre dünyadaki yardıma muhtaç insanların sayısı yüzde beş artarak 136 milyon olduğunu söyledi.

2018 yılı içerisinde yardıma muhtaç 136 milyon insandan "en savunmasız” 91 milyonuna yardım edebilmek için BM, toplamda 22 milyar 500 milyon dolara ihtiyaç bulunduğunu açıkladı.

Ancak bağışçıların hedeflenen bu meblağa ulaşma ihtimali çok az gözüküyor. 2017 senesi için BM'nin insani yardım amacıyla ihtiyaç duyduğunu açıkladığı rakam 22 milyar 200 milyon dolarken, kasım sonuna kadar bu meblağın sadece 13 milyar doları toplanabildi. UNOCHA bu rakamı "rekor seviye” olarak değerlendirdi.

"Hiç olmadığı kadar insan yardıma muhtaç”

BM, savaşlar ile doğal afetlerin dünyadaki insani yardıma muhtaç insanların sayısını ve bununla ilintili olarak maliyetleri arttırdığını açıkladı.

Lowcock, "Dünyada hiç olmadığı kadar insan bizim yardımımıza ihtiyaç duyacak” dedi.

Dünyada yaşanan en büyük krizin Yemen’de olduğuna dikkat çeken Lowcock, 25 milyon nüfusa sahip ülkede 20 milyon insanın yardıma muhtaç olduğunu ve bu insanlardan da sekiz milyonunun açlık sınırında yaşadığını söyledi.

Save The Children Başkanı ve Danimarka eski başbakanı Helle Thorning-Schmidt, Yemen'de günde ortalama 130 çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti.

Hükümetlere insani krizleri çözme konusunda daha uzun soluklu bir bakış açısı edinmeleri yönünde çağrı yapan Thorning-Schmidt, bunun barış anlaşmaları ile eğitime yatırım yaparak ve insanlar zulme uğradığında da bunu dile getirerek oluşturulabileceğini ifade etti.

Suriye insani yardım konusunda listenin başında

Tek başına Yemen için 2 milyar 500 milyon dolara ihtiyaç duyulurken, Suriye, dünyada en fazla insani yardıma ihtiyaç duyan ülke oldu.

Altı yıldan uzun bir süredir devam eden savaş sebebiyle Suriye’deki insani yardım faaliyetleri için BM, 3 milyar 500 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu belirtirken, 4 milyar 160 milyon doların da savaş sebebiyle başka ülkelere göçmüş 5 milyar 300 milyon Suriyelinin ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olduğunu aktardı.

BM, 2018 yılı içerisinde Nijerya ve Güney Sudan'da da "son derece yüksek seviyede” insani yardıma ihtiyaç duyulacağını söyledi.

DW/AP/dpa, DÇ/EC

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