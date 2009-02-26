Dünyada yalnızca Amasya’da yetişen lale aranıyor

Dünyada doğal olarak yalnızca Amasya'da yetiştiği bildirilen 'Tuliba Sprengeri' isimli lale türünün bulunması için, el ilanıyla arama çalışması başlatıldı.



Türkiye lalelerinin gen bankasını oluşturma amacıyla yürütülen çalımalar kapsamında üzerinde "kayıp lale aranıyor' yazılı el ilanı bastırılarak Amasya ve ilçelerine dağıtıldı. Proje çalışmalarını yürüten Yasemin İzgi Saraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu laleyi doğada görenlerin kendisine bildirmesi için bu yola başvurduklarını söyledi.



Saraç, "Türkiye Florasında Bulunan Lale ve Sümbül Türlerinin Kültüre Alınması" projesiyle, doğada bulunan lalelerin ve sümbüllerin korumaya alınarak gen bankasının oluşturulması, ilerleyen yıllarda yapılacak ıslah çalışmalarıyla Türkiye'ye yeni lale çeşitleri kazandırılarak ülke ekonomisine katkı sağlanmasın amaçlandığını belirtti. Saraç, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünde yürütülen proje kapsamında ekiplerin Türkiye'yi adım adım gezerek lale ve sümbül türlerini tespit edip, bu türlerden gen bankası oluşturulmasına katkı verdiklerini anlattı.



Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Ziraat Mühendisi Saraç, TÜBİTAK tarafından desteklenen, 124 bin TL bütçe ayrılan projenin üç yılını tamamlamak üzere olduklarını belirtti.



Proje ile Türkiye'nin 100 farklı noktasından lale ve sümbül türlerini enstitüye getirerek üzerinde çalıştıklarını anlatan Saraç, araştırmada henüz, dünyada yalnızca Amasya yöresinde yetiştiği bilinen "Tulipa Sprengeri" adlı türe ulaşamadıklarını ifade etti.



Kaybolmuş olabilir



Bu türün kaybolmaya yüz tuttuğunu veya kaybolduğunu düşündüklerini ifade eden Saraç, bulunarak gen bankasına alınmasının, Türkiye'nin flora zenginliğinin korunması açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.



Söz konusu türün bulunması için el ilanı hazırlatarak yöre muhtarlara, ormancılara ve yöredeki insanlara dağıtılması için başta Amasya Valiliği, Tarım İl Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğüne verildiklerini söyleyen Saraç, tarım danışmanlarına da broşürlerin dağıtıldığını kaydetti.



Bu türe rastlanıldığı yolunda bazı ihbarlar aldıklarını belirten Saraç, "amacımız bu türü gören varsa bize ulaşması. Bu ihbarları bir ay içinde laleler çiçek açtığı zaman değerlendirmeyi düşünüyoruz ve bu konuda bilgisi olan kişilerden de haber bekliyoruz" dedi.



Osmanlı döneminde çok değerli bir çiçek sayılan lalenin Türkiye'nin doğal florasının zenginliklerinden biri olduğuna, lale soğanlarının yurt dışına götürülmesiyle Türkiye'nin bu soğanları parayla yurt dışından alır hale geldiğine işaret eden Saraç, bu zenginliğin yeniden kazanılması için gen bankasının oluşturulmasının son derece önemli olduğunu sözlerine ekledi.

