Dünyada yalnız değiliz

Bugün, yani 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde, Londra, Paris, Brüksel, Toronto, New York, Melbourne ve dünyanın başka şehirleriyle İstanbul Kadıköy'de, Türkiye'deki hayvanlar için buluşulacak.



Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü. Bu özel gün, 1931 yılından beri tüm dünyada farklı etkinliklerle kutlanıyor. Bu yıl da kutlanacak. Ancak bu yıl Türkiye açısından çok farklı bir 4 Ekim olacak. Hayvan hakları ihlalleri konusundaki sabıkaları, ülke sınırlarını aşıp tüm dünyaya yayılan Türkiye, bu kez tüm dünyada aynı anda protesto edilecek. Dünyanın farklı şehirlerindeki hayvan korumacılar, ülkemizdeki hayvan katliamının son bulması için harekete geçmiş durumda.



Bundan birkaç hafta önce, internet üzerinde tamamen bağımsız bir hareket olarak başlayan 'World Rally for the Stray Animals of Turkey' (Türkiye Sokak Hayvanları için Dünya Buluşması), bugün 11 ülkenin katılımıyla dev bir organizasyon haline geldi. Almanya, Kanada (İki farklı şehir), A.B.D, İngiltere, Hollanda, Fransa, Kenya, Avustralya, Belçika, İskoçya ve Meksika'daki gösterilerle Türkiye protesto edilecek. Dünya buluşmasının İstanbul ayağı, yine bugün saat 16:00'da Kadıköy İskele Meydanı'nda yapılacak.



Türkiye'deki hayvan katliamının bir insanlık suçu olduğunu düşünen, buna sessiz kalmanın suça iştirak olduğunun bilincinde olan binlerce insan burada buluşacak. Siz de tepkisiz kalmayın ve sahipsiz hayvanların sesini duyurabilmek için tüm dünya ile aynı anda meydanlara koşun.



Dünyanın dört bir yanındaki insanların kalplerinin Türkiye'deki sokak hayvanları için atacağı bu dev protesto gösterisinin ilginç yanlarından biri, tamamen bireysel girişimlerle alevlenmiş olması. Bu herhangi bir büyük derneğin başlattığı bir hareket değil. Facebook'ta bir araya gelen birkaç hayvan korumacıdan çıkan bir fikir.



Hareketi başlatan hayvan hakları savunucuları, 4 Ekim 2008 Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde bir araya gelerek, kesin ve net bir dille Türkiye'den hayvan hakları ihlallerine son vermesini isteyeceklerini söylüyorlar:



"Bizimle aynı saatlerde Londra, Paris, Lahey ve dünyanın çeşitli başka şehirlerindeki hayvan hakları savunucuları da Türkiye'ye 'artık dur' demek için toplanacaklar. Bizler hukuk devleti ilkesine inanıyor ve yüce meclisimiz tarafından çıkarılan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na artık harfiyen uyulmasını istiyoruz. Büyük bir demokratik vatandaşlık bilinci geliştirmiş olan Türk halkının, söz konusu yasanın sistematik bir biçimde ihlal ediliyor olmasına daha fazla kayıtsız kalmayacağına dair inancımız tamdır.



Bir vatandaşlık hareketi biçimine bürünecek bu yeni hayvan hakları süreci içerisinde yer almak isteyen herkesi saat 16.00'da Kadıköy İskele Meydanı'na bekliyoruz. Türkiye hemen hemen dünyanın bütün kıtalarında, Afrika'dan Avustralya'ya, Güney ve Kuzey Amerika'dan Avrupa'ya kadar protesto edilecek. Umuyoruz ki, yetkililerimiz bu organizasyondan sonra bizi dikkate alacaklar." Bu hareketin bu kadar büyümesinde, Antalya Varsak, İstanbul Beykoz, Kartal Aydost, Sarıyer gibi yerlerde ve Türkiye'nin dört bir yanında yaşanan hayvan hakları ihlallerinin payı büyük.



Son birkaç ay içindeki toplu zehirlemeler, bulunan toplu mezarlar, barınaklardan yok olan hayvanlar, kötü koşullara sahip barınaklar, bütün dünyaya "Artık bu kadarı da yeter," dedirtiyor. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Yasası'nın çıkmasının üzerinden dört yıl geçmesine rağmen Türkiye'de hayvan hakları konusunda hiçbir ilerleme kaydedilebilmiş değil.





Kanunda, sokak hayvanlarına karşı her türlü kötü muamele yasaklanmış ve yerel yetkililer, sokak hayvanlarının refahını sağlamak üzere sorumlu kılınmış olmasına rağmen genellikle bunun tam tersi yönde hareket ediliyor.



Hayvan hakları savunucuları şunları söylüyor; "Türkiye Cumhuriyeti yasaları ile güvence altına alınmış olan sokak hayvanları, kimi zaman toplu mezarlara gömülmekte, kimi zaman da açlık ve susuzluktan yaşamlarını yitirecekleri ıssız bölgelere terk edilmektedir. Bu yasadışı uygulamaların sorumluları hakkında çoğunlukla hiçbir cezai işlem uygulanmıyor, bu durum bir hukuk devletinde asla kabul edilemeyecek bir durumdur." Bunca yıldır Türkiye'deki hayvan korumacıları duymazdan gelen yetkililer, bakalım bu kez dünyaya karşı nasıl bir tutum izleyecek?



