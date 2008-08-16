Dünya’da ve Türkiye’de bugün

* Tam dokuz yıl önce bir felakete uyandı Türkiye. Binlerce kişi öldü, yaralandı, onbinler evsiz kaldı. 17 Ağustos 1999’da meydana gelen Marmara depremi bugün çoğu kişinin gündemi olmasa da, Kocaeli'nde Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı, Körfez Belediyesi, Kocaeli Sivil İnisiyatif Platformu'nun iş birliği ve DASK'ın desteğiyle saat 10.00’dan itibaren anma programı düzenlenecek.

Kızılay Genel Başkanı Tekin Küçükali, de saat 21.00’de kamuoyunun dikkatini çekmek için depreme ve felaketlere karşı "Ulusal Seferberlik" çağrısı yapacak.

* Aynı saatlerde Cumhurbaşkanı Gül, Nevşehir’de Hacı Bektaş’ı Veli’yi anma törenlerine katılacak. Cumhurbaşkanı Gül, akşam Ankara'ya dönecek.

* Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, saat 13.00’te İstanbul Beşiktaş'taki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde basın toplantısı yapacak.

* Devlet Bakanı Mehmet Şimşek Uşak'ta, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Bolu'da çeşitli etkinliklere katılacak.

* Berat Kandili dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Bekaroğlu, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Gönenli Mehmet Efendi Şehitler Camisi'nden gerçekleştirilecek TRT kandil özel yayınının açılış konuşmasını yapacak.

* Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, mayına basması sonucu şehit olan Komando Er Halil Güneş'in cenazesi, Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde törenle toprağa verilecek.

*Türkiye’de bu gelişmeler olurken Kafkasya'daki gerginlik de sürüyor. Gürcistan’ın dün imzaladığı ateşkes anlaşmasını, Rusya’nın da bugün imzalaması bekleniyor.