Dünyada ve Türkiye’de MeToo; nasıl başladı, nasıl devam ediyor?

İlk olarak Amerika'da başlayan ve hızla dünyanın farklı ülkelerine de yayılan, kadınların yaşadıkları cinsel taciz ve şiddet olaylarını ifşa ettikleri Metoo hareketini İsveçli gazeteci Tomas Thoren, Danimarkalı gazeteci Sultan Çoban, Evrensel’den Sevda Karaca ve Avukat Zelal Pelin Doğan Kısa Dalga Podcast'te konuştu.

ilk olarak, aktivist Tarana Burke tarafından 2006 yılında MySpace’te kullanılan ardından 2017 yılında aynı isimle Hollywood'da ortaya çıkan Metoo hareketinin Türkiye ve Dünya'da yayılışının konuşulduğu programda, hareketin kendisiyle birlikte getirdiği tartışmalar, kavramlar ve yaklaşımlar konuşuldu.

Türkiye'de de bazı kesimlerin tartışmaya açmak istediği "Kadının beyanı esastır" sözünün dünyada nasıl karşılandığının da konuşulduğu programda, ifşaların nasıl tartışılması gerektiği, erkek egemen alanlarda kadınların karşılaştığı engellerle nasıl başa çıkabileceğine de değinildi.

Programı dinlemek için tıklayın: