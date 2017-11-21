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Dünya

Dünyada uzaylı organizmalar yaşıyor olabilir

Deniz Kılınç / İstanbul, 21 Kasım (DHA) - Yeni bir araştırma, uzay tozu yoluyla Dünya'da uzaylı organizmaların var olabileceğini gösteriyor

21 Kasım 2017 13:43

Deniz Kılınç / İstanbul, 21 Kasım (DHA) - Yeni bir araştırma, uzay tozu yoluyla Dünya\'da uzaylı organizmaların var olabileceğini gösteriyor.
İngiliz bilim insanları saniyede 70 kilometre hızla gezegenler arası hareket eden uzay tozunu inceleyerek, Dünya\'da uzaylı yaşamı var olabileceği teorisini sundu. İngiltere\'de Bilim ve Teknoloji Tesisleri Konseyi tarafından finanse edilen yeni araştırmaya göre, evrende yaşayan canlı organizmalar, uzay tozu yoluyla Dünya\'ya gelmiş ve burada yaşıyor olabilir.
Bilim insanları, atmosferde yaklaşık 150 kilometre yüksekliğinde bulunan biyo-partiküllerin, atmosferin dışına çıkabileceğini ve uzayda hayatta kalarak başka gezegenlere gidebileceğini söyledi. Araştırmada, \"tardigrades\" olarak da bilinen ve uzayda yaşayabilen bazı bakteri, bitki veya mikro hayvanların, dünyadan başka gezegenlere gidebileceği ve aynı zamanda uzaydaki organizmaların da aynı şekilde Dünya\'ya gelebileceği söylendi.
Edinburgh Üniversitesi Fizik ve Astronomi Okulu profesörü ve araştırma lideri Arjun Berera araştırmayla ilgili, \"Uzay tozu çarpışmalarının organizmaları, aralarında büyük mesafeler bulunan gezegenler arasında hareket ettirme teorisi, gezegenlerdeki yaşam ve atmosferlerin nasıl oluşmuş olabileceğine dair önemli bir bakış açısı sunuyor. Gezegenler arası hareket eden uzay tozu, yaşamın başlamasında ve çoğalmasında önemli bir faktör olabilir\" dedi.

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