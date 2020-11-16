Dünyada tespit edilen Koronavirüs vaka sayısı 55 milyonu geçti

Dünya genelinde tespit edilebilen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 55 milyonu geçti.

Çeşitli konularda eş zamanlı istatistikler sağlayan Worldometers'ta paylaşılan küresel verilere göre; dünya genelinde tespit edilebilen Covid-19 vaka sayısı 55 milyon 9 bin 415’e ulaştı. Yaşamını yitiren kişi sayısı ise 1 milyon 327 bin 195.

ABD 11 milyon 380 bin 867 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunurken bu ülkeyi 8 milyon 867 bin 857 ile Hindistan, 5 milyon 863 bin 93 ile Brezilya, 1 milyon 981 bin 827 ile Fransa, 1 milyon 948 bin 603 ile Rusya, 1 milyon 492 bin 608 ile İspanya, 1 milyon 369 bin 318 ile Birleşik Krallık, 1 milyon 310 bin 491 ile Arjantin, 1 milyon 198 bin 476 ile Kolombiya ve 1 milyon 178 bin 529 ile İtalya izliyor.

Türkiye'de vaka sayısı açıklanmıyor

Türkiye'de ise vaka sayısı bilinmezken, testi pozitif çıkan ve semptom gösteren kişileri tanımlayan 'hasta' sayısı ise 414 bin 278.

Covid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 327 bin 195 kişi yaşamını yitirdi, 38 milyon 262 bin 48 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.